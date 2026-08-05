樊振東加盟引爆關注！優酷體育獨家續約乒乓球德甲版權

8月4日，「遠征·優酷體育乒乓德甲啟幕夜」線上直播發佈會圓滿落幕。優酷體育正式宣布獲得2026-27賽季德國乒乓球甲級聯賽全網獨家轉播權，同時發佈跨平台觀賽升級、線下影院觀賽、官方觀賽團、正版周邊等一系列球迷服務產品。



2024年8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊獲得冠軍。中國隊選手樊振東（右）在頒獎儀式上與中國乒協主席劉國梁擁抱。（新華社）

奧運冠軍樊振東加入德甲。

獨家版權續約 夯實頂級乒乓球內容陣地

作為歐洲競技水平最高、體系最成熟的乒乓球職業聯賽，德國乒乓球甲級聯賽匯聚了眾多世界級的選手，是中國乒乓球迷非常關注的海外賽事之一。杜塞爾多夫俱樂部是德甲聯賽中最負盛名的俱樂部之一，擁有深厚的豪門俱樂部底蘊與戰績，其主場ARAG中心球場常年位居德甲聯賽上座率榜首。

自中國名將樊振東今年正式加盟杜塞爾多夫俱樂部後，杜塞爾多夫俱樂部在國內乒乓球愛好者中的關注度進一步提升，球迷海外觀賽熱情也隨之上漲。上賽季，優酷體育首次將德國乒乓球甲級聯賽版權引入內地。

優酷體育獲得乒乓球德甲獨家版權。（優酷提供）

樊振東代表上海地產出戰乒超第二階段。（Getty Images/資料圖片）

新賽季，優酷體育將繼續在手機、PC、OTT等全終端獨播賽事，搭配專業、特色解說陣容與德國前方特派記者一手資訊，持續進行線上內容升級；同時，優酷體育即將推出的線下延伸服務也打破了屏幕邊界，打造「觀賽-出行-周邊」的完整服務閉環。

兩大豪門連線 新賽季看點與球迷服務雙升級

本次啟幕夜直播中，上賽季三冠王薩爾布呂肯乒乓球俱樂部與傳統豪門杜塞爾多夫乒乓球俱樂部的總經理先後跨洋連線，向中國球迷們表達感謝，並披露新賽季球隊規劃與球迷服務細節。

現場連線薩爾布呂肯乒乓球俱樂部。（優酷提供）

現場連線杜塞爾多夫乒乓球俱樂部。（優酷提供）

以乒乓為紐帶 多方共築中德體育文化交流

中國駐杜塞爾多夫總領事余勇先生、杜塞爾多夫城市行政主任Burkhard Hintzsche先生、德國國家旅遊局北京辦事處首席代表李朝暉女士、德國北威州國際商務署駐華首席代表封興良先生分別發來祝福影片，從外交、文旅、經貿等多角度肯定了賽事轉播的價值，認可本次合作是中德競技體育產業和文化交流領域極具標誌性的雙向奔赴里程碑。

大麥國際（MAISEAT）開售乒乓球德甲賽事門票

8月4日晚，全球演出服務平台大麥國際（MAISEAT）宣布開售德國乒乓球甲級聯賽杜塞爾多夫俱樂部主場賽事門票，項目支持中文頁面與支付寶付款。用戶通過MAISEAT官方網站（www.maiseat.com）、MAISEAT App及MAISEAT支付寶小程序即可安全、便捷購票。