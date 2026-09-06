腸癌患者不滿療效「藏刀入錦旗」尋仇　行動不便醫生無辜被刺多刀

貴州省貴陽市日前發生一起性質惡劣的醫院傷醫事件。一名腸癌患者因不滿治療效果，竟將刀具藏匿於錦旗之中帶入醫院尋仇，在未能找到主診老專家後，轉而持刀刺向旁邊科室一名行動不便的住院醫師，導致對方身中多刀重傷送院。當地警方今日（6日）凌晨發布警情通報，證實嫌犯已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



貴陽醫院發生傷醫案，一名腿腳不便的醫生被持刀捅多刀。

據貴陽市公安局南明分局9月6日凌晨發布的警情通報顯示，事發於2026年9月4日9時許，貴州中醫藥大學第二附屬醫院紅岩院區發生一起刑事案件，致1人受傷。公安機關迅速出警，當場將犯罪嫌疑人胡某某控制。警方表示，傷者已送醫救治，目前傷情穩定，現無生命危險；胡某某已被依法刑事拘留。

據內媒《現代快報》報道，多名網民及醫院內部人士透露，涉事嫌疑人為一名腸癌患者，因對治療效果產生不滿，遂將刀具藏於錦旗內帶入醫院。嫌疑人原本意圖尋找曾為其診治的「老專家」，但在未果後，竟將攻擊目標轉向旁邊科室的醫生。

報道指，受害醫生為該院肛腸科住院醫師，患有小兒麻痺後遺症、腿腳不便，面對突如其來的持刀襲擊無法及時躲避。有網民爆料稱，受害者身中多刀，出現失血性休克及肌腱神經斷裂，截至9月5日晚仍在ICU進行搶救。

貴陽警方通報傷醫案。

對此，貴陽市衛生健康局工作人員確認，確有此事發生，目前正在處理中；貴州省衛健委及轄區油榨派出所則表示案件正在調查或需進一步聯繫相關部門。

另外，在9月4日早晨該醫院官方公眾號發布的「2026年9月7日至9月13日紅岩院區專家坐診信息」推文中，受害醫生原本仍處於正常排班狀態。事發後，院方已緊急撤下受害醫生的專家門診資訊及相關介紹；截至目前，該院肛腸科至9月20日前的門診掛號均已無法預約。