北京傷醫案｜男子不滿治療效果砍傷4人　一審以故意殺人罪判死緩

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-02 14:41

去年1月20日下午，北京市朝陽醫院發生一宗暴力傷醫事件，疑犯崔振國持刀砍傷一名醫生以及三名阻攔其行兇的人，其中醫生陶勇傷後經鑑定為重傷二級。 案件經過審理後，北京市第三中級人民法院於今日（2日）上午一審宣判，以故意殺人罪判處被告人崔振國死刑，緩期二年執行，並剝奪政治權利終身。

據《央視新聞》報道，經法院審理查明，被告人崔振國因眼睛治療效果未達預期，便對朝陽醫院陶勇等診治醫生產生報復心理。於2020年1月20日13時50分許，崔振國持菜刀進入朝陽醫院門診樓七層，趁正在為患者檢查的醫生陶勇不備，砍擊陶勇的後腦部、頸項部，後繼續追砍陶勇至其他樓層，過程中又將陶勇手臂砍傷，並先後將阻攔其行凶的其他三人砍傷。

法院表示，根據陶勇的傷情恢復情況，司法鑑定機構於2020年11月4日出具鑑定意見，陶勇身體損傷程度為重傷二級。另經鑑定，其他三名被害人身體損傷程度為一人輕傷二級，二人輕微傷。

北京市第三中級人民法院，以故意殺人罪判處被告人崔振國死刑。（網上圖片）

法院指，被告人崔振國以非法剝奪他人生命為目的，持刀故意砍擊他人要害部位，造成一人重傷、一人輕傷、二人輕微傷，其行為已構成故意殺人罪。雖然崔振國殺人未遂，且作案後讓他人報警並在現場等候，可視為自首，但考慮到其在人員眾多的醫療公共場所公然持刀追砍行兇，手段殘忍，造成的後果特別嚴重，社會影響極其惡劣，人身危險性極大，不足以對其從輕處罰，依法應予嚴懲。

據早前報道，公開資料顯示，陶勇是眼科學博士，曾留學德國，畢業於北京大學醫學部，是朝陽醫院主任醫師、教授、博士生導師，現任北京朝陽醫院眼科副主任。

去年1月8日，陶勇醫生曾在微博發布自己成為中共黨員。（微博）

（央視新聞）