新疆慕士塔格峰2號冰川發生雪崩　現場掀起逾百米高雪牆｜有片

據央視新聞，新疆阿克陶縣慕士塔格峰2號冰川近日發生雪崩，大量冰雪從峰頂傾瀉而下，瞬間形成上百米寬、數百米高的雪霧雪牆。多名遊客用手機記錄下震撼場面。消防部門證實，雪崩發生於無人區，未造成人員傷亡或財產損失。阿克陶縣文旅局9月5日發布公告，嚴禁遊客擅自進入未開放的高危管控區域。



雪崩發生地點位於無人區 未有造成傷亡

據了解，慕士塔格峰主峰海拔7546米，峰頂終年被冰雪覆蓋。今次發生雪崩的2號冰川屬於未對外開放的高危區域，冰川活動風險較高。

慕士塔格峰。（新華社）

據央視新聞報道，雪崩發生時，大量冰雪從峰頂沿山體傾瀉而下，裹挾着冰雪碎屑在山谷中奔湧，場面極為壯觀。多名在場遊客用手機拍下雪崩過程，畫面在社交平台迅速流傳。有目擊者形容，雪崩形成的雪霧雪牆闊逾百米、高達數百米，如同一道白色巨牆從天而降。

消防部門確認，雪崩發生地點位於無人區，且距離交通幹道較遠，因此未有造成傷亡或財產損失。

2號冰川屬未開放高危區 文旅局發公告嚴禁擅闖

慕士塔格峰2號冰川並非對外開放的旅遊景點。阿克陶縣文旅局9月5日發布公告指出，該區域地形複雜、氣候多變、安全隱患大，且通信訊號薄弱、救援條件極差。

當局明確規定，嚴禁任何人員擅自進入未開放的高危管控區域，禁止在該區域開展遊覽、徒步、探險、穿越、拍攝等一切涉險活動。