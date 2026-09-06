新疆慕士塔格峰2號冰川發生雪崩 現場掀起逾百米高雪牆｜有片
撰文：盧詩文
出版：更新：
據央視新聞，新疆阿克陶縣慕士塔格峰2號冰川近日發生雪崩，大量冰雪從峰頂傾瀉而下，瞬間形成上百米寬、數百米高的雪霧雪牆。多名遊客用手機記錄下震撼場面。消防部門證實，雪崩發生於無人區，未造成人員傷亡或財產損失。阿克陶縣文旅局9月5日發布公告，嚴禁遊客擅自進入未開放的高危管控區域。
雪崩發生地點位於無人區 未有造成傷亡
據了解，慕士塔格峰主峰海拔7546米，峰頂終年被冰雪覆蓋。今次發生雪崩的2號冰川屬於未對外開放的高危區域，冰川活動風險較高。
據央視新聞報道，雪崩發生時，大量冰雪從峰頂沿山體傾瀉而下，裹挾着冰雪碎屑在山谷中奔湧，場面極為壯觀。多名在場遊客用手機拍下雪崩過程，畫面在社交平台迅速流傳。有目擊者形容，雪崩形成的雪霧雪牆闊逾百米、高達數百米，如同一道白色巨牆從天而降。
消防部門確認，雪崩發生地點位於無人區，且距離交通幹道較遠，因此未有造成傷亡或財產損失。
2號冰川屬未開放高危區 文旅局發公告嚴禁擅闖
慕士塔格峰2號冰川並非對外開放的旅遊景點。阿克陶縣文旅局9月5日發布公告指出，該區域地形複雜、氣候多變、安全隱患大，且通信訊號薄弱、救援條件極差。
當局明確規定，嚴禁任何人員擅自進入未開放的高危管控區域，禁止在該區域開展遊覽、徒步、探險、穿越、拍攝等一切涉險活動。
西藏泥石流｜附近雪山突發雪崩 5萬立方米冰屑匯入堰塞湖江西吉安遂川縣高坪鎮發生山泥傾瀉 致1死11失聯｜有片西藏泥石流｜吉隆舉行悼念活動 救援現場鳴笛向遇難者致哀西藏泥石流｜90後獨生女警失聯4天 父親崩潰：傷殘都好只要活著西藏泥石流｜未來3天多雨恐加劇堰塞湖險情 現場人停機不歇搜救