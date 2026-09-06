西藏泥石流｜事發逾10日已致43人遇難　仍有519人失聯　2人獲救

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，西藏側的吉隆口岸被夷為平地。新華社報道，據西藏自治區吉隆縣「8·26」泥石流災害應急救援指揮部，截至9月5日傍晚6時，災害在中方一側已致43人遇難，519人失聯，救援人員成功救出2人，發現遺物993件。



2026年8月29日，中國西藏自治區日喀則市（Shigatse）吉隆縣（Gyirong）發生泥石流後，消防員沿河展開搜救行動。（Reuters）

據介紹，截至9月5日傍晚6時，累計投入救援力量2500餘人，搜救車輛500餘台次，搜救設備9000餘台套、無人機飛行1000餘架次、空投物資裝備5.43噸，24小時監測邊坡、溝口、堆積物位移、沉降變化，為搜救工作提供安全保障。

9月2日早上，道路搶通後，對核心區域開展深層次搜尋，組建6個專項小組，設立7支搜救隊伍，採取「通道先行、分區翻尋、多方協同」辦法，翻一層、搜一層、清一層，累計投入700餘人次，在核心區域開展多輪拉網式、地毯式搜救，累計開展人力、機械連續搜救12天，實現核心區搜尋、預防性環境消殺全覆蓋，5G信號、電力實現全貫通。