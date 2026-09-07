中美戰區司令首度會晤　官媒解讀：台灣要聽懂3層信號

中國人民解放軍東部戰區司令員楊志斌日前與美軍印太司令部司令帕帕羅首次舉行雙邊會談。內地官媒《環球時報》今（7）日刊文稱，這代表中美兩軍在最敏感方向恢復戰區層級面對面溝通，顯示雙方正於最容易發生摩擦的領域建立必要聯繫與管控。文章又向台灣提出3層信號，強調台海和平的根基不在外部承諾，而在兩岸關係本身。



《環球時報》7日刊出署名「海風」的評論文章《中美戰區司令會晤釋放的信號，台灣要聽懂》。文章表示，根據5月美國總統特朗普訪華時雙方達成的共識，國家主席習近平將於今年秋季赴美進行國是訪問。進入9月，中美互動備受關注，「對台灣更是如此」。

文章引述新加坡《聯合早報》報道，第28屆印太國防軍司令會議於8月31日至9月2日在加拿大維多利亞舉行，楊志斌與帕帕羅在會議期間首次舉行雙邊會談。雙方討論保持兩軍高層溝通暢通的重要性，以降低誤判風險，並推動雙方部隊以安全、專業方式行動。

2026年8月31日，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo，左）與解放軍東部戰區司令員楊志斌（右），在加拿大維多利亞（Victoria）出席印太地區防長會議期間首次舉行面對面會談。（美軍印太司令部官網）

《環球時報》文章指出，這場會面格外引人注目，關鍵在於雙方的身分，解放軍東部戰區直接擔負台海方向戰略任務，美軍印太司令部則是美國在西太平洋進行軍事部署、推進盟友協作及介入地區事務的重要中樞。兩位司令會面，代表中美兩軍在「最敏感方向」恢復戰區層級面對面溝通，意味雙方正於最容易發生摩擦的領域建立必要聯繫與管控，為防止局勢失控設置底線。

文章回顧，2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，中美軍事交流一度大幅減少，兩軍溝通管道受阻。此後雙方逐步恢復高層溝通、工作組會晤及海上軍事安全磋商。2024年9月，解放軍南部戰區司令員曾與帕帕羅視訊通話；如今東部戰區司令員與帕帕羅首次面對面會晤，顯示戰區層級溝通正從恢復聯繫走向建立機制。

不過，《環球時報》強調，此次會晤不意味中美在台灣問題上的分歧已經消除，反而正因為分歧仍在、風險較高，溝通才更有必要。文章稱，溝通不是妥協，更非退讓，而是讓雙方更清楚彼此底線、意圖和行動規則，防止有人把試探當成機會、把挑釁當成籌碼，最終把地區拖入無法收拾的局面。

2025年12月6日，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）出席在加州舉行的列根國防論壇（Reagan National Defense Forum）。（Reuters）

文章又引述美國官員近期說法稱，中美軍事溝通較過去數年更加穩固，美國亦無意與中國發生衝突。《環球時報》據此解讀，即使美國持續強化印太戰略、加大對華戰略競爭，也清楚與中國直接發生軍事衝突的代價無法承受。文章聲稱，美方基於自身利益考量，「不會輕易為任何台獨冒險承擔不可控代價」。

《環球時報》最後稱，中美戰區司令會晤向台灣釋放3層信號。第一，台海不能成為中美戰略誤判的引爆點。中美都不願因軍事摩擦而直接發生衝突，這為地區穩定增加了一層緩衝。

第二，台海不能成為台獨挑釁的試驗場。中美兩軍溝通是為了管控風險，絕不是為了容忍風險製造者不斷突破紅線。

第三，台海和平的根基不在外部承諾，而在兩岸關係本身。文章宣稱，外部溝通可以減少危險，卻不能解決台灣問題；真正能為台灣民眾帶來長久安寧的，是堅持一個中國原則、反對台獨分裂，以及推動兩岸恢復交流與對話。

文章進一步表示，中美可以透過溝通解決危機，但台灣當局不能製造危機，中美應管控分歧，但台獨不能成為點燃分歧的火種。文章並再次聲稱，把命運押在外部勢力身上，最終只會淪為棋子。