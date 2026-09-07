沙德爾環流襲福建　莆田百年「八卦村」難擋洪水　古建築成片倒塌

受颱風「沙德爾」殘餘渦旋影響，福建莆田9月3日至4日遭遇歷史罕見強降雨。位於木蘭溪西岸的省級傳統村落華亭鎮霞皋村（俗稱「八卦村」）發生大面積坍塌，大量宋、元、明及晚清民國時期的古建築損毀。



塘尾到後漢的村道被坍塌的建築體灌滿，往來的村民都需要翻過廢墟。（澎湃新聞）

一位村民踩着泥濘的道路，準備到古井處取水清淤。（澎湃新聞）

受颱風「沙德爾」殘餘渦旋影響，福建莆田9月3日至4日遭遇歷史罕見強降雨並引發洪水，霞皋村建築發生大面積坍塌。（網絡圖片）

百年「八卦陣」難擋洪水 逾千戶房屋倒塌

據《瀟湘晨報》、《澎湃新聞》，霞皋村始建於唐代，自宋代起形成極具智慧的八卦狀巷道佈局。以巽離宮為中心，9條村道呈放射狀延伸，層層疊疊向外延展，構成99條巷弄，與木蘭溪及人工溝渠形成完整的八卦太極圖。

村中保存大量宋、元、明及晚清民國時期的古建築，2021年入選福建省第四批省級傳統村落名錄。

霞皋村始建於唐代，自宋代起形成極具智慧的八卦狀巷道佈局。（微信公眾號＠跡相）

霞皋村始建於唐代，自宋代起形成極具智慧的八卦狀巷道佈局。（微信公眾號＠跡相）

據當地官方數據，9月3日當天木蘭溪瀨溪站洪峰水位達14.91米，為1951年有觀測記錄以來的最高水位。

村民回憶，先是聽到瓦片碎裂聲，然後是木樑折斷的悶響，最後是整面土牆砸進積水中的轟隆聲。「一個晚上劈哩啪啦地響，倒的都是老房子，水出不去，泡太久，就倒了。」

洪水過後，村中巷道牆壁上的水痕清晰標明當時最深處超過2米，部分低窪區域達3米。在沿八卦巷弄向外延伸的區域，土木結構的老房屋是倒塌的主要類型。

村支書方俊武表示，房子倒了1000多戶、約20萬平方米，有五六千人在這裏長大。多處古建築受損，漢興閣、巽離宮等古蹟亦遭破壞。

莆田華亭鎮工作人員在霞皋村查看房屋損毀情況。（新華社）

村支書哽咽：怕幾百年文脈斷掉

9月6日晚，霞皋村黨委書記方俊武表示，他從小在八卦村長大，這裏不僅有幾百年的文脈和文化，更承載着一代人的兒時記憶。「如今它塌了，感覺好像村子沒了，就怕文脈斷掉。看到這些廢墟，很難受。」

霞皋村黨委書記方俊武表示，他從小在八卦村長大，這裏不僅有幾百年的文脈和文化，更承載着一代人的兒時記憶。（瀟湘晨報）

方俊武表示，希望能重建八卦村，恢復原貌，「建一個新的八卦村，再傳千年」。他介紹，村中房子均為磚木結構，長時間泡水極易坍塌；洪水來臨前，村裏已組織居民轉移。