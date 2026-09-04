有片｜福建莆田暴雨破65年紀錄　有村民斷糧失聯　千年古橋被沖毀

受「沙德爾」及其殘餘渦旋影響，9月1日以來，福建莆田持續出現強降雨天氣，多地出現內澇，部分房屋遭洪水沖塌，有留守老人與兒童被困，有人員失聯。



莆田仙遊縣楓亭鎮一座千年歷史古橋，以及仙遊縣鯉南鎮一座八百多年歷史的古橋均在洪水反覆衝擊下，最終被沖毀。



福建莆田持續出現強降雨天氣，部分房屋遭洪水沖塌。（第一財經）

消防救援人員將被困老人抬至安全區域。（新華社）

莆田仙遊縣有歷史古橋被毀。（大風新聞）

洪水淹到屋內3米高 留守老人和小孩靠牛奶維生

據《第一財經》報道，受颱風「沙德爾」影響，福建莆田遭遇持續性特大暴雨，多地出現內澇、河水漫溢，部分村莊房屋被淹、老房倒塌。多個村莊目前水陸交通及通訊中斷，大量留守老人與兒童被困。

當地居民張女士表示，洪水於3日湧入村內，4日早上與家人最後一次通話時，家中一樓積水已深達約3米。由於一樓廚房被完全淹沒無法生火，被困家中的留守老人與小孩僅能依靠牛奶勉強維持。4日上午起，因手機電量耗盡，家人及鄰居已相繼失聯。

鄰居傳出的照片顯示，村內不少老房遭洪水浸泡沖擊後發生坍塌。社交平台上亦有大量當地莆田市民發帖，指無法聯繫上身處受災村莊的親友。

暴雨破65年紀錄 莆田兩座古橋被沖毀

據《九派新聞》報道，受今年第18號颱風「沙德爾」外圍環流及季風槽共同影響，福建多地出現持續性強降雨。其中莆田仙遊縣部分區域嚴重內澇及河水漫溢，楓亭鎮一座千年古橋在洪水反覆沖刷下，最終被沖毀。

據網傳影片顯示，洪水快速從橋體洶湧經過，橋墩在水勢衝擊下最終不堪負荷，最終斷裂。楓亭鎮政府工作人員證實，當地確實有一座橋倒了，名叫「太平橋」，大約一千多年前就已存在，但橋樑很多構件及部位都是近年重修的。

「太平橋」平常供市民通行不屬於景點，事發時沒有人員受困，災後會重建。據《福建日報》報道，太平橋始建於宋慶曆六年（1046年），距今超千年，歷經多次改造，1979年，改木橋為石拱橋。

另據《大風新聞》報道，除了楓亭鎮「太平橋」被洪水沖毀，莆田仙遊縣鯉南鎮有八百多年歷史的金鳳古橋亦在洪水衝擊下，多段橋體被沖斷。

有村民表示，近日暴雨沒有停歇過，9月2日，洪水淹沒了金鳳古橋，之後隨着雨勢不斷增強，最終古橋被沖毀。

據公開信息顯示，金鳳古橋位於仙遊縣鯉南鎮的木蘭溪（莆田一條主要河流，當地人稱為「母親河」）上，該橋始建於南宋，現存主體是清雍正八年重修，已有八百多年的歷史。目前，金鳳古橋是‌縣級文物保護單位‌。

福建兩座數歷史古橋遭洪水沖毀。（大風新聞）

福建兩座數歷史古橋遭洪水沖毀。（大風新聞）

9月4日，仙遊縣鯉南鎮政府工作人員證實，金鳳古橋的確被洪水沖毀，目前已對現場進行警戒隔離。仙遊縣文化體育和旅遊局工作人員指，目前已派人到金鳳古橋，核實橋樑損失程度。

據新華社報道，暴雨次生災害導致莆田市華亭鎮有人員失聯，房屋倒塌100多間。福建普田市氣象局工作人員表示，截至9月4日，仙遊縣暴雨仍在持續，此次強降雨打破當地65年氣象紀錄。