汕頭民房藏化妝品製假工坊　暴利驅使打遊擊販假　內媒暗訪遭威脅

近日有內地消費者反映，使用多款網購化妝品後皮膚紅腫潰爛，懷疑買到假貨。《新京報》從購買渠道溯源，發現廣東汕頭市和平鎮有多個冒牌化妝品批發商，且當地的製假化妝品產業鏈發達，「地下工廠」藏匿於社區民房，由專人巡邏監控，速遞員配合避開驗視發貨。售假者則利用平台監管漏洞，以「開新店、退款息事寧人」打遊擊，暴利高達數倍至十數倍。



冒牌化妝品。（新京報）

冒牌化妝品。（新京報）

《新京報》報道，廣東汕頭市和平鎮擁有完整的整假化妝品產業鏈。多個冒牌化妝品批發商稱，無須實名認證即可發帖文為冒牌化妝品打廣告，一天發貨幾百單，經銷商售假渠道遍及多家電商平台。

批發商深諳各大平台的監管規則，單店營運不超過兩星期，交易量不可過多，被封即開新店，有人要求退貨便退款息事寧人。售假者估算，扣除損失淨利潤仍達數倍至十數倍，「一支假口紅成本三五塊錢」「一個店賺幾十萬不夠嗎？」

冒牌化妝品批發商稱，扣除損失淨利潤仍達數倍至十數倍。（新京報）

當地的製假化妝品工廠隱藏在民房中，每天有多輛貨車駛入汕頭市和平鎮下厝社區後樹腳片區，來接應的三輪車將原料送至民房，製假作坊的工人「手搓」香水，一旁放有製成品「GUCCI」香水。民房周邊裝有監控及報警器，各出入通道都有人把風。

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為規避風險，化妝品製假工廠僅快遞發貨，拒絕現場驗貨及到快遞站點自提。每晚8時後，一輛快遞車會停靠在汕頭市和平鎮和平社區西英港片區的一處偏僻巷道內，有人會將無標識的假化妝品直接投入車內，次日再送至速運站點，避過開箱驗視流程直接發貨。

在暗訪期間，《新京報》記者遭到盯梢監視、社區工作人員查問、假警察電話威脅。當記者突襲冒牌化妝品生產工坊並報警後，汕頭市和平鎮下厝社區的工作人員迅速現身，一名自稱「阿龍」的中間人更企圖「搭橋平事」，勸說以「弄錯了」為由讓警方撤警。

快遞車內的假化妝品會送至速運站點，避過開箱驗視流程直接發貨。（新京報）

快遞車內放有不少無任何標識的假化妝品。（新京報）

報道稱，製售假化妝品產業鏈全曝光。原料被三輪車「化整為零」送入隱藏在民宅中的製假窩點，成品則按時按點投入快遞車，以此隱藏真實發貨地址，流入正常物流渠道，最終被各大平台「頻繁更替」的網店銷售給消費者。這套製假方法利用本地優勢，在社區中建立多層次的預警網絡，即便某個窩點被單點突破，對整個造假鏈也沒有太大影響。從物料投送、窩點製假、快遞發貨到網店銷售，各環節均呈現「零敲碎打」的特徵，甚至某種程度上表現出一定系統性特徵。