China GT嚴重炒車事故細節曝光：救援人員竟因害怕而棄滅火筒逃離

9月5日，China GT中國超級跑車錦標賽第四站上海站GT3組別第一回合正賽發生驚險事故。FIST Auto車隊91號賽車在連環碰撞後瞬間起火，火勢兇猛。危急關頭，魅影車隊79號荷蘭籍車手洛克·哈托格（Loek Hartog）果斷放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，冒險將被困車手從火海中拖出，整個救援過程約49秒。



然而，賽事方的救援表現卻令人齒冷，據同場車手揭露，現場工作人員因害怕放下滅火筒後逃離，救護車在事故15分鐘後才到。



事故發生在第7圈。37號與33號賽車在纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車的側身油箱位，91號賽車瞬間燃起大火。（抖音截圖）

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（小紅書截圖）

工作人員竟唔識用滅火筒

據澎湃新聞，作為事故車輛之一，610 Racing車隊33號賽車距離91號賽車很近。中國車手楊百傑賽後通過社交媒體透露了令人震驚的內情：「當時救援人員因害怕，放下滅火器後逃離，救護車在15分鐘後才到」。（編者按：根據直播畫面，白車實際約6分鐘後抵達現場）。

報道亦補充稱，讓人匪夷所思的是，另一位拿着滅火筒的工作人員甚至打不開滅火筒。

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楊百傑續指，賽後仲裁在不知車手安危的情況下傳喚他們到仲裁室，沒有任何一句問候和安慰，也沒有任何詢問另外兩位車手的情況。

尤為令楊百傑憤怒的是，仲裁甚至嘗試將責任推卸給他們，試圖以此減輕事件的負面影響。值得注意的是，楊百傑亦宣佈將永久退出China GT以示抗議。

魅影車隊79號荷蘭籍車手洛克·哈托格（Loek Hartog）果斷放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，冒險將被困車手從火海中拖出。（澎湃新聞）

網民指救援人員為「60元一天」臨時工大爺

事件曝光後，網民紛紛在社交平台討論救援失效的背後原因。有網民指出：「聽說（工作人員）是層層外包的保安，60元（人民幣，下同）一天，相當於臨時工，難道指望人家為了幾十塊錢拼命麼。」

有網民曝光指第一批抵達現場的「救援人員」是60元一天的外包臨時工。（抖音截圖)

現場影片顯示，第一名到場的賽道工作人員沒有穿戴任何防護設備，甚至「看上去有點年紀，行動能力不是很好的樣子」。

該工作人員遞完滅火器後便轉身離開，未協助車手一同滅火；而隨後趕到的另一名工作人員，面對滅火桶竟需「研究」如何使用。

現場影片顯示，期間還有另一名身穿橙衣的工作人員攜帶滅火桶前來救援，與前兩者一樣，該工作人員看上去有點年紀，行動能力並不是很好。（影片截圖）

有分析指出，國內賽事圈子小，很多賽道工作人員是臨時招聘，缺乏系統培訓和實戰經驗。另有網民表示：「能指望一個拿六十塊錢臨時工的大爺什麼呢，他會不會用滅火桶都要打個問號，歸根結底還是主辦方的問題。」

吳彥祖同日炒車退賽 事後拍片轟賽會不認錯

值得注意的是，同日以GTS組別車手身份出戰的演員吳彥祖亦發生撞車事故。他駕駛的86號賽車被後車兩次碰撞後，右前側冒出白色煙霧，疑似水箱散熱器因撞擊破裂，同時右前側輪胎發生爆胎，遺憾退賽。

吳彥祖以GTS組別車手身份出戰，可惜在比賽中遇上撞車事故被迫推出賽事。（IG圖片）

得知91號車起火事件後，吳彥祖9月7日在社交媒體拍片講述當日情況。他批評比賽控制中心發出紅旗很慢，大家完全不知道發生了什麼。

吳彥祖9月7日在社交媒體拍片講述當日情況。他批評比賽控制中心發出紅旗很慢，大家完全不知道發生了什麼。（IG@thatdanielwu）

他強調任何一個人、組織或企業想要變得更好，首先要做的就是承認哪裏出了問題、承認自己的錯誤，但賽會方在36小時內沒有任何道歉聲明，「這是可恥的」。吳彥祖同時點讚了救人的車手哈托格，表示被其英雄氣概所感動。