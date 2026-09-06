China GT上海站賽車炒車後起火　車隊怒斥救援不力宣佈退賽｜有片

9月5日，China GT中國超級跑車錦標賽第四站上海站GT3組別第一回合正賽發生驚險事故。FIST Auto車隊91號賽車在連環碰撞後瞬間起火，火勢兇猛。危急關頭，魅影車隊79號荷蘭籍車手洛克·哈托格（Loek Hartog）果斷放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，冒險將被困車手從火海中拖出。整個救援過程約49秒。



賽後，FIST車隊發嚴正聲明，怒斥賽事組織方救援不力、直播信息失實，宣布即日起退出所有China GT系列賽事。China GT官方同日發文致歉。



事故發生在第7圈。37號與33號賽車在纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車的側身油箱位，91號賽車瞬間燃起大火。（抖音截圖）

事故發生在第7圈。37號與33號賽車在纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車的側身油箱位，91號賽車瞬間燃起大火。（抖音截圖）

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（小紅書截圖）

對手車手棄賽衝入火海49秒救人

據五星體育、九派新聞等，事故發生在第7圈。37號與33號賽車在纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車的側身油箱位，91號賽車瞬間燃起大火。駕駛91號法拉利賽車的英國車手奧利弗·米爾羅伊（Oliver Millroy）被困在座艙內，情況極度危急。

此時，魅影車隊79號車手哈托格駕駛保時捷賽車駛過事故地點。他見狀立即放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車。第一次靠近時，火勢太大、溫度太高，無法接近。

但他沒有退開，四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（IG@olliemillroy）

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（抖音截圖）

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（抖音截圖）

事後，米爾羅伊在社交媒體上發文：「今晚我還活著，完全要感謝一個人。洛克·哈托格在看不到任何救援人員的情況下立刻停車，冒著生命危險把我從車裡救了出來。他的勇敢，我會記一輩子。我欠你一條命。」

FIST車隊怒斥救援不力 宣布退出所有China GT賽事

事發當晚，FIST Auto車隊發布嚴正聲明。聲明指，賽事組織方在現場應急處置、安全救援保障上存在嚴重失職，救援響應存在明顯漏洞，險些釀成慘劇。

車隊尤其不滿的是，賽事直播期間，賽會工作人員未核實現場情況，草率播報車手「自行離開賽車」。

車隊尤其不滿的是，賽事直播期間，賽會工作人員未核實現場情況，草率播報車手「自行離開賽車」。（小紅書@FlST AUTO）

車隊強調，91號車手實際是由魅影車隊79號車手哈托格不顧自身安危從起火賽車中救出。事故發生後，賽事方未能第一時間調配充足醫療資源開展救治，且至今未就暴露的重大疏漏向車隊及當事人作出任何官方致歉。

為表達強烈抗議，車隊宣布即日起退出今後所有China GT系列賽事，直至賽事組委會就本次事故中的救援失職等全部問題，完成完整、獨立、公開的調查，並向車隊給出正式答覆為止。

車隊同時提出三點要求：立即啟動全面調查，完整公開事故經過，釐清各環節問題與責任；就救援不力向涉事車隊、車手及家屬正式致歉；系統性整改賽道安全、應急救援、直播審核、官方信息發布的全套流程。

China GT官方致歉：承認細緻管理有待提高

9月6日，China GT中國超級跑車錦標賽官方微博發布情況聲明，對事故及後續影響深表歉意。賽事組委會向91號車手及其他涉事車手表示慰問，同時對第一個到達現場實施救援的車手哈托格表示深深的感謝和敬意。

賽事方經初步核查認為，整個賽事的配置符合國家級賽事配置，但在細緻管理方面有待提高。賽後將針對此次事件進一步復盤和調查，對組織、保障、應急、救援、醫療等方面存在的不足制定更完善的方案。