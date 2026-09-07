長江武漢段3艘駁船10秒內傾倒不明黑泥　生態環境局介入調查

有環保博主反映，長江幹流武漢段下游隱蔽水域有駁船傾倒「不明黑色固體」，有傳言稱可能與鋼廠或碼頭有關，但尚未證實。

針對暗排污染水質的疑問，9月7日，武漢市生態環境局回應稱，工作人員已趕赴現場展開調查，傾倒物具體成分與責任劃分仍待進一步釐清。



有駁船在長江幹流武漢段下游傾倒大量黑色物體。（影片截圖）

有駁船在長江幹流武漢段下游傾倒大量黑色物體。（影片截圖）

環保自媒體博主「漁獵齊哥」反映，長江幹流武漢段下游隱蔽水域有駁船傾倒「不明黑色固體」。（影片截圖）

《封面新聞》報道，環保自媒體博主「漁獵齊哥」介紹，他9月6日在武漢青山長江大橋下游江段蹲守，在一個半小時內，先後目睹有3艘底部可開合的駁船，從上游駛至隱蔽水域後開艙傾倒船上裝滿的黑色物質。無人機拍攝的畫面顯示，船艙內的黑色泥狀物在短短10秒內全部倒入長江，駁船隨後空艙折返，江水有明顯的黑色痕跡。

有駁船在長江幹流武漢段下游傾倒大量黑色物體。（封面新聞）

江水有明顯的黑色痕跡。（封面新聞）

由於不清楚黑色物質的具體成分，加之傾倒速度極快，「漁獵齊哥」擔心或會對長江水質造成隱患，9月6日晚已向環保部門投訴舉報。

9月7日，武漢市生態環境局工作人員證實，已收到關於此事的反映情況，相關處室工作人員已赴現場展開調查，並表示長江航道管理涉及多部門分工，環保部門在水污染防治方面負有責任分工，但關於此事具體的責任劃分和傾倒物的性質，尚有待進一步調查。