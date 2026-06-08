浙江溫州現「牛奶河」魚群浮水面　官方：工廠膠水泄漏將立案調查

6月7日，浙江溫州瑞安市一條河道疑遭工業污染，河水一夜之間變成乳白色，宛如「牛奶河」，更有大批魚群成片浮出水面，引發村民恐慌。

溫州市生態環境局瑞安分局通報稱，當地一織帶有限公司的儲罐閥門密封失靈，導致原料「水性膠水」泄漏至毗鄰河道。目前污染源已切斷，河道恢復清澈。環境局強調，該膠水不含毒害物質，將對涉事企業依法立案調查。



網傳圖片及影片顯示，6月7日，瑞安市汀田鎮一河流突然變成乳白色，大批魚群在水面遊動。

《極目新聞》報道，事發地附近一商戶稱，6月7日上午約9時發現河水變為白偏綠的顏色，但沒有傳出異味，市民也沒有身體不適。工作人員趕到現場處置後，當日下午河水已恢復正常。

6月7日，浙江瑞安市汀田鎮一河流變成乳白色。（極目新聞）

據介紹，當地的龍舟比賽會在這條河道舉辦，居住在河邊的老人會用河水洗衣服，但不會用於洗碗、飲水等用途。

村委會工作人員稱，因有工廠泄漏膠水導致河水發白，污染有數百米，相關部門已到場處置並抽水檢測。當地生態環境局回應稱，該膠水不屬於有毒有害物質，河道已恢復清澈。

大批魚群成片浮出水面。（影片截圖）

浙江溫州市生態環境局瑞安分局通報，6月7日，瑞安市汀田大典下河一段水體出現異常，溫州市生態環境局瑞安分局接報後立即啟動應急調查處置。當日清晨5時50分，接某織帶有限公司報告，因儲罐閥門密封失靈導致原料水性膠水泄漏至毗鄰河道，事發後企業已對泄漏罐體進行堵漏，切斷污染源頭。

上午6時15分，應急、監測人員及專家到場勘查，根據泄漏物特性，迅速制定並實施應急處置方案。至下午2時許，河面及水質均恢復正常。溫州市生態環境局瑞安分局將督促該公司全面整改，並依法立案調查。下一步，將加密河道監測頻次，持續跟蹤水質動態，確保河道生態安全。