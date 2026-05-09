央視曝羊皮作坊排強鹼污水　徐州灌溉渠變毒水溝：農田旁黑水直流

江蘇徐州一條保障農田灌溉、全長12公里的路邊溝，因附近羊副產品加工小作坊長期直排高污染強鹼污水，令水體發黑發臭，當地農民苦不堪言，現場畫面可見農田旁黑水直流。



《央視新聞》曝光過後，徐州成立多部門聯合調查組提級調查，連夜對受污染水體進行抽排，目前已轉運污水68噸。許多網民則認為要徹查「受污染農田面積多少、受影響的食品規模有多大、作坊的產品流向哪裡」才是重點，亦有網民憂心「雷聲大、雨點小」呼籲政府一定要嚴查。



江蘇徐州一條保障農田灌溉、全長12公里的路邊溝，水體發黑發臭。（央視新聞）

污染嚴重。（央視新聞）

污染嚴重。（央視新聞）

灌溉渠變｢毒水溝｣ 刺鼻惡臭隔窗難擋

據《央視新聞》報道，徐州賈汪區農谷大道旁這條全長12公里的路邊溝，是保障當地農業生產的關鍵河道，而兩側小麥、大蒜、大棚草莓等作物，則是當地農民的主要收入來源。

然而這條河道卻滿是污水，水體發黑，異味刺鼻，即便車輛緊閉窗門駛過，惡臭依然撲鼻。受水污染影響，農民更不敢直接取水灌溉。為了澆灌農田，村民唯有另掏腰包花錢引乾淨水，或打水井灌溉，但由於黑臭水體的長期滲透，使得地下水也變得異常。

有村民控訴，河道水體變得黑臭，是因為裏面被排入大量火鹼，「水稻被鹼水燒得不結穗……」。「火鹼」，也叫「燒鹼」，學名氫氧化鈉，具有強腐蝕性，屬於危險化學品，一旦排入農田，將會影響農作物生產。

「火鹼」也叫「燒鹼」，具有強腐蝕性，按照環保規定嚴禁直接排入水體。（央視新聞）

當地羊皮作坊直接外排高污染廢水

報道指，河道污染源頭來自當地多個羊副產品加工作坊，羊副產品是指羊隻在屠宰加工過程中，除主產品「羊肉」外的其他部分。包括羊皮、羊的內臟等，可運用在食品、皮革、醫藥等工業。

這些作坊環境極其惡劣，地面佈滿羊毛、血水及羊雜碎。其中一家羊皮加工廠，每天處理300到400張羊皮，再用大量業鹽醃製羊皮防腐，醃製過程中會產生大量廢水，最後這些廢水直接通往農田排水溝。

還有一家作坊將蹄子和羊耳朵投入裝有「火鹼」的鍋中，經過「火鹼」強烈腐蝕，最後將火鹼水和雙氧水浸泡產生的混合廢水，不經任何處理，直接通過水溝向外排放。

當地羊副產品加工小作坊環境惡劣。（央視新聞）

當地羊副產品加工小作坊環境惡劣。（央視新聞）

這些排出的廢水直接匯入了田間排水溝。溝內水體渾濁不堪，混雜着羊油、羊血、骨渣、化肥袋、膠袋等垃圾，順着排水系統，最後蔓延至農谷大道路邊溝，大約3公里的基本農田排水溝全被污染。

經專業機構檢測，污水樣品的COD（化學需氧量）、氨氮等指標超出地表水環境質量五類標準70倍左右，屬於劣五類。專家指，高COD導致溶解氧降低，水體缺氧窒息。而高氨氮不僅有毒性，還影響地下水和大氣質量，兩者共同作用下對生態系統會造成嚴重影響。

污水樣品的COD（化學需氧量）、氨氮等指標超出地表水環境質量五類標準70倍左右，屬於劣五類。（央視新聞）

羊副產品加工小作坊直接排出污水。（央視新聞）

官方提級調查 連夜抽排污水、排查全區範圍餐飲和農貿市場

當地村民指，污水污染農田很多年了。2023年4月，有人舉報當地5家羊蹄作坊非法生產及排污，最後3家加裝污水處理設施，避免污水外排，2家已關停。然而當地非法排污問題依舊存在，依舊沒被徹底解決。

《央視新聞》曝光後，徐州市宣佈成立由生態環境、公安、市監等部門組成的聯合調查組，決定提級調查。5月7日晚，當地政府連夜行動，調配10輛槽罐車對受污染水體進行抽排，目前已轉運污水68噸，並同步展開溝渠清淤。

另外，也對羊副產品作坊調查取證，經初步核查，已確定幾家涉事作坊均無環保手續，屬超範圍經營及非法排污。目前，涉事作坊已查封，相關部門已對涉事企業進行立案調查。徐州賈汪區市場監督管理局負責人表示，將對全區範圍內的餐飲商超、農貿市場的熟食商家展開大排查。