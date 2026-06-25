東莞清溪水一夜變黑發臭　官方連夜封堵抽污　執法部門全力追查

網傳東莞市清溪鎮清溪水的河水變黑發臭，水面更漂浮泡沫，變成「墨水河」。

東莞市生態環境局、清溪鎮水務部門等組成應急小組，採取氣囊封堵雨水排放口、抽污車抽走黑臭污水等方法，徹底清除污水。截至6月24日，涉事河段水環境已全面恢復常態，無黑臭及漂浮雜物，水質狀況良好。

官方已排除企業長期偷排污水，初步判斷是有人向雨水井蓋非法傾倒污染物導致。警方已調取周邊閉路電視紀錄，進一步排查污染源頭。



河水一夜變黑發臭綿延數公里 居民驚呼20年從未見過

《潮新聞》報道，有網民爆料稱，自6月23日起，東莞市清溪鎮清溪水荔河街段的河水開始變黑，且有明顯臭味，懷疑遭到污染。影片顯示，一條幾十米寬的河道內，滿是墨黑色的廢水，表面還漂浮大量泡沫，綿延幾公里。

該網民介紹，這條河平日也有點渾濁、發臭，但「好歹還能看到底。現在直接變墨水了，前兩天還是正常的顏色。本地人也說20年都沒見過這樣的黑水河，平時只是有點渾濁，不黑的」。

清溪水荔河街段的河水變黑發臭。（南方都市報）

應急小組「氣囊封堵」從源頭遏制污染蔓延 官方排除企業偷排

《南方都市報》報道，東莞市清溪鎮表示，6月23日下午4時許接到市民舉報後，生態環境、水務等部門趕赴現場處置，及時阻斷污染源頭、清理河道存量污水、消除表觀污染。同步通過人工巡查、無人機航拍排查，核實此次水體異常僅局限於潤溪山小區周邊局部河段，未發生大範圍污染擴散。

清溪鎮方面表示，經溯源排查研判，已排除企業長期偷排、管網雨污混排等問題，初步判定本次河水異常，是人為向河道上游雨水篦子（井盖）非法傾倒污染物導致。為徹底查清污染物種類、排污方式及涉事主體，清溪鎮公安、環保等相關執法部門已聯合開展追查抓捕工作，案件偵辦正在全力推進中。

當局投放消泡劑，快速清理清溪水河面的漂浮泡沫。（微信＠東莞生態環境）

東莞市生態環境局稱，由東莞市生態環境局清溪分局、清溪鎮水務工程運營中心、中電建等相關單位組成的專項應急小組在現場展開應急處置工作，在源頭管控方面，安排施工單位採用氣囊封堵涉事的雨水排放口上游，徹底阻斷污水入河通道，從源頭遏制污染蔓延。針對河道表觀污染問題，投放消泡劑快速清理水面漂浮泡沫，改善河道視覺環境。

同時，派出專業抽污車輛，全面抽運清理河道上游雨水井內積存的黑臭污水，徹底清除存量污染。初步判斷，本次黑水影響範圍局限於部分河道及部分管網區域。警方已調取周邊閉路電視紀錄，進一步排查污染源頭。

東莞市生態環境局表示，應急小組還同步啟動多維度水質檢測工作，工作人員通過快速檢測包完成初步篩查，確認水體常規指標無明顯異常。隨後採集水樣送至污水處理廠檢測，結果顯示水體各項指標均符合管控標準。截至6月24日，涉事河段水環境已全面恢復常態，水體無黑臭、無漂浮雜物，水質狀況良好。

涉事河段水質恢復常態。（微信＠東莞生態環境）

涉事河段水質恢復常態。（微信＠東莞生態環境）

據介紹，清溪水屬於石馬河一級支流，發源於東莞市清溪鎮與謝崗鎮交界的長山南麓，全長16.46公里。

當地媒體曾於2021年刊發報道稱，當地曾先後投入6.4億元用於清溪水項目工程，建設內容包括河道防洪、水質改善、生態河岸景觀等。報道提到，經過整治，清溪水總體水質已明顯好轉，主要污染物下降明顯，已基本達到Ｖ類水要求，與2019年同期對比COD下降71%，氨氮下降55.1%，總磷下降74.1%。