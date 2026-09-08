巴基斯坦軍方影片疑現紅旗-17A防空導彈系統　解放軍：已在使用

9月7日，巴基斯坦軍方在社交媒體發佈影片，出現一輛配備大型長方形雷達數組的六輪軍車，外形與中國紅旗-17A短程地對空導彈系統相似。雖然巴方並未說明該裝備的具體型號，但引發外界猜測中巴兩國在2025年印巴衝突後正進一步深化防務合作。同日，中國解放軍的英文X賬號「中國軍號」（China Military Bugle）轉發這段影片。



據巴基斯坦空軍官方帳號DGPR (AIR FORCE)在X平台上發佈武器裝備宣傳影片，畫面在第27至28秒出現一輛配備大型長方形雷達數組的六輪軍車，外形與紅旗-17A短程地對空導彈系統相似，但巴基斯坦官方沒有說明這款裝備的具體型號。

巴基斯坦軍方在社媒發佈影片，出現一輛配備大型長方形雷達數組的六輪軍車，外形與紅旗-17A短程地對空導彈系統相似。（X@DGPR (AIR FORCE)）

隨後，中國解放軍的英文X賬號「中國軍號」（China Military Bugle）轉發這段影片，並標籤巴基斯坦空軍官方賬號，寫著「由中國國防工業提供支持，來自@DGPR_PAF 的影片展示了巴基斯坦空軍目前使用的一系列中國製造的裝備，包括JF-17「雷電」和殲-10CE、紅旗-9BE /紅旗-16FE/紅旗-17AE防空系統、PL-15E超視距空對空導彈以及CM-400AKG超音速導彈。」

中國解放軍的英文X賬號「中國軍號」（China Military Bugle）轉發這段影片。（X平台）

據光明網報道，紅旗-17A由中國航天科工集團研製，於2019年國慶閱兵中首次公開亮相。紅旗-17AE是中國自主研製的一款多功能防空導彈，是紅旗-17A防空系統的出口衍生型號。

紅旗-17A在2019年閱兵上首次公開亮相。（光明網）

紅旗-17AE的系統反應時間短，單個戰車可以獨立作戰並具備行進間發射能力，多個戰車也可聯網作戰。尤其是聯網作戰，使得紅旗-17AE具備攔截隱身飛機、超音速巡航導彈及火箭彈等目標。

近程防空導彈武器系統紅旗-17AE是反無人機體系的核心。該系統反應時間短，導彈機動能力優異，多目標能力強，作戰斜距為1.5公里至20公里，作戰高度為10米至10000米，單車可同時制導4發導彈攔截4個目標，從跟蹤制導雷達鎖定目標到導彈發射離架反應時間不超過4秒。

紅旗-17AE系統運載車為6x6輪式車輛，最大公路速度為90公里/小時。（光明網）

紅旗-17AE可以發射的巡導彈，全稱為巡飛導彈，是一種利用現有武器投放，能在目標區進行巡邏飛行，是無人機技術和彈藥技術有機結合的產物，可實現偵察與毀傷評估、精確打擊、通信、中繼、目標指示、空中警戒等單一或多項任務的彈藥。

紅旗-17AE發射瞬間。（光明網）

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，塞爾維亞與塔吉克斯坦近年亦曾採購其出口型號紅旗-17AE。另據俄羅斯衛星通訊社報道，沙特也已向中國訂購了紅旗-17AE。

據彭博報道，若巴基斯坦證實採購紅旗-17A，將是中國首次向該國出售此款先進防空系統。事實上，中國海外出口武器的消息，有時會在正式公佈前通過相關影像曝光。

國際戰略研究所（IISS）估計，解放軍目前裝備約200套紅旗-17及50套紅旗-17A。

自2025年印巴爆發衝突後，中巴軍事合作備受國際關注。巴方當時曾出動中國製造的殲-10C戰機，並稱擊落包括法國製造的「陣風」戰鬥機；印度空軍則反駁稱摧毀了約12架巴基斯坦軍機，包括至少五架F-16或梟龍等先進戰鬥機。