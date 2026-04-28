巴基斯坦總統訪湖南向毛澤東銅像獻花　稱中巴關係為外交政策基石

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）於4月25日至5月1日訪問中國，並在27日下午到訪湖南韶山，向已故國家領導人毛澤東銅像敬獻花籃。



26日，札達里在湖南長沙會見湖南省委書記沈曉明，雙方聚焦農業、衛生、教育與貿易等領域務實合作。札達里強調，中巴關係始終是巴基斯坦外交政策的基石。



巴基斯坦總統札達里27日下午到訪湖南韶山，向已故國家領導人毛澤東銅像敬獻花籃。（中新網）

據「中新網」報道，27日下午札達里到訪湖南韶山，參觀「韶山毛澤東同志紀念館」，並向毛澤東銅像敬獻花籃。

札達里自4月25日至5月1日訪華。他上星期六（26日）抵達湖南長沙，逗留至星期一（27日），並在星期二（28日）轉往海南三亞，行程持續至5月1日。

巴基斯坦總統札達里（左三）在韶山毛澤東紀念館合影留念。（中新社）

巴基斯坦總統札達里向毛澤東銅像敬獻花籃。（中新社）

據巴基斯坦總統官方FB發佈內容，札達里26日在湖南長沙與湖南省委書記沈曉明舉行會面，並出席湖南省長毛偉明為其舉行的宴席。

札達里致詞時表示，湖南作為已故國家領導人毛澤東的出生地，具有特殊地位。他指出，「權力屬於人民」的理念仍深受巴基斯坦人民敬佩，

中國駐巴基斯坦大使姜再冬則在宴席上表示，札達里選擇訪問湖南，反映出他對毛澤東的特殊敬意。

另外，與沈曉明會面期間，札達里邀請對方在兩國慶祝建交75周年之際訪問巴基斯坦，並強調巴中關係始終是巴基斯坦外交政策的基石。

札達里稱，湖南在農業科技和設備的優勢，有助巴基斯坦提升生產力，他有意在種子技術、農業研究和現代農耕操作方面，深化與中國的合作。中巴也可擴大雙邊經貿合作，涉及農業器械、礦石加工、資訊和通訊技術等領域。