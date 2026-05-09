中方交付為巴基斯坦建造的首艘潛艇　國防部：體現全天候夥伴關係

中方為巴基斯坦建造的「麒麟」級常規動力潛艇首艇，近日在海南三亞交付。5月9日，國防部新聞發言人蔣斌大校表示，這是中巴之間正常的裝備合作，也是中巴全天候戰略合作夥伴關係的生動體現。



國防部新聞發言人蔣斌大校。（央視新聞）

蔣斌在國防部記者會上表示，近年來，在兩國領導人戰略引領下，兩國關係不斷邁上新高度、取得新成果。兩軍多年來肝膽相照、守望相助，在戰略溝通、聯演聯訓、人員培訓、裝備技術等領域合作成果豐碩，為維護兩國安全與地區和平穩定發揮了重要作用。

下一步，中巴兩軍將持續鞏固戰略互信，深化各領域務實合作，為構建更加緊密的中巴命運共同體、促進世界和平與發展貢獻力量。

4月30日，巴基斯坦海軍公共關係總監（DGPR）在社交平台發文稱，巴基斯坦海軍首艘「漢果」（Hangor，或譯作「漢戈爾」）級常規動力潛艇「漢果」號，當日在三亞舉行服役儀式。

巴基斯坦總統、海軍參謀長、駐華人員及艇員官兵在三亞服役現場合影。（X@dgprPaknavy）

巴基斯坦總統紮爾達里在服役儀式上將指揮卷軸授與「漢果」號艇長。（X@dgprPaknavy）

《新京報》報道，「漢果」號是巴基斯坦向中國訂購的8艘「麒麟」級（S20P）常規潛艇中的首艇，2017年宣布將沿用巴基斯坦海軍歷史上法國制「月桂神」級S-131「漢果」號潛艇的命名，初代「漢果」號於1971年的第三次印巴戰爭中擊沉了印度海軍「庫克里」號護衛艦，是二戰以來首艘擊沉軍艦的潛艇。

在巴基斯坦所訂購的8艘潛艇中，4艘在中國建造交付，另外4艘則由巴基斯坦卡拉奇造船和工程公司（KSEW）在其國內組裝。2024年4月26日，「漢果」號在武昌船舶重工雙柳基地正式下水。