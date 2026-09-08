江西女赴港追星致全家失低保　胡錫進：低保家庭子女更需自我約束

江西贛州一名低保家庭女生赴港觀看演唱會，返程後網傳全家低保資格被取消，事件引發社會廣泛關注。贛州經開區社會事務管理局9月7日通報確認，該女生為轄區居民黃某某，其赴港行為觸發低保動態監測預警，目前正按程序對家庭情況進行核查。



對此，前環球時報總編輯、資深媒體人胡錫進撰文稱，身為享受國家低保待遇家庭的子女，她的消費方式、精神生活選擇，必須主動自我約束，不能與普通非低保家庭的青少年攀比。



胡錫進稱，身為享受國家低保待遇家庭的子女，她的消費方式、精神生活選擇，必須主動自我約束，不能與普通非低保家庭的青少年攀比。（資料圖）

胡錫進稱，江西贛州一低保家庭的中專女孩赴香港追星看演出，這件事觸發了國家低保信息監督的相關警示，並在網上引起巨大爭議。一種聲音主張無條件取消這個家庭的低保待遇。但也有一部分人認為，應當全面了解核實這個家庭的收入情況，不要因為一件事就下結論。

胡錫進表示，首先需要指出，低保家庭不應有高消費，這是人們的常識性理解。而去香港追星旅遊，這顯然屬於高消費之一，所以主張取消這個家庭的低保資格，這是做此主張者出於常情常理的直覺。

追星追出禍 。（微博圖片）

胡錫進引述媒體評論指出，低保資金來自全體納稅人，保障的是困難群眾的基本生存底線，從來不是錦上添花的精神消費補貼，不是情緒娛樂經費。

胡錫進續指，依據《社會救助暫行辦法》及全國低保審核確認規範，要對低保家庭實行經濟狀況動態覆核，大額消費、出境記錄是民政部門啟動經濟核查、風險預警的重要依據。公眾輿論此時支持覆核，並且認為取消該家庭的低保待遇本屬正當之舉，這種認識是樸素的，反映了公眾對社會救助規則的尊重。處理違規行為，就是對低保事業良性長久發展的最大支持。

胡錫進強調，不過，那些主張全面查清這個家庭的長期收入、財產實況，然後再審慎決定是否取消低保待遇的觀點，我認為可以成為堅決執行規則、捍衛規則的重要環節，它應被視為處理這件事程序正義的一部分。部分公眾依然對女孩保持同情心，並非對規則的惡意。把事情徹底核查清楚，用實際調查結果化解輿論爭議，有助於對規則的尊重和對女孩的共情最終形成共識和共振，讓事情平穩落地。

女孩暑假期間打工儲錢，目標是到香港觀看偶像演唱會，示意圖。（網絡圖片）

胡錫進稱，低保本身是面向特困群體的人道主義幫扶舉措。有觀點認為，如果該家庭長期收入確實仍處於低保保障線範圍內，女孩又是利用個人暑期打工所得積蓄，實現赴港追星的心願，那麼可以對該家庭及女孩作出警示批評、依規留檔，暫不取消低保待遇、以觀後效。這種看法，飽含着那部分公眾對貧困家庭青少年精神需求的包容及人道主義溫情，並非毫無道理。包括我本人在內，也懷有這份共情。我個人認為，若該家庭確實仍處於困難狀態，女孩靠自身勞動圓夢，作為納稅人之一，我願意包容她這一次的衝動行為。

胡錫進指出，我國低保監督體系本就設有警示容錯環節，一切處置都應依託實地調查結果，判定女孩的行為、家庭狀況是否符合預警警示處置範疇。

公開資料顯示，贛州市政府公佈的最新《社會救助政策與標準》顯示，農村家庭月人均收入低於785元（人民幣，下同），城市家庭月人均收入低於1005元的，屬於低保戶家庭。（資料圖片）

胡錫進最後強調，在共情女孩心願的同時，我也想鄭重告誡她：身為享受國家低保待遇家庭的子女，她的消費方式、精神生活選擇，必須主動自我約束，不能與普通非低保家庭的青少年攀比。如果本次行為最終得以容錯包容，希望她在家庭低保待遇存續期間，杜絕第二次同類高消費。她要清楚，這種行為極易引發公眾質疑，擾亂低保救助秩序，給基層民政工作帶來不必要的困擾，她理應更加懂事、自律。

闡明上述觀點後，胡錫進最終表態：我將完全支持民政部門調查核實後作出的正式處置決定。如果調查後依規取消該家庭低保待遇，我相信那會是嚴謹核查後的審慎結論。當下輿論多元分歧，我希望最終所有公眾態度都能匯合於當地民政部門的調查結果與官方定論。因為我們既心懷人道主義善意，也始終期盼社會救助規則清晰嚴明、落地必守。