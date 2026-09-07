江西女生赴港追星致全家低保被取消引激辯　官方：正核查家庭情況

江西贛州一名低保家庭女生赴港觀看演唱會，返程後網傳全家低保資格被取消，事件引發社會廣泛關注。贛州經開區社會事務管理局9月7日通報確認，該女生為轄區居民黃某某，其赴港行為觸發低保動態監測預警，目前正按程序對家庭情況進行核查。



圍繞此事件，網民與媒體就制度剛性與個案情理之間的分寸展開了激烈討論，有媒體評論指出，公共福利不能成為任性的籌碼，但亦有聲音認為，該處罰力度是否過重。



女孩暑假期間打工儲錢，目標是到香港觀看偶像演唱會，示意圖。（網絡圖片）

據內媒《界面新聞》，贛州經開區社會事務管理局通報指出，黃某某赴港行為觸發低保動態監測預警，社區幹部已向其進行政策宣傳和提醒，家屬因擔心低保被取消而在網絡發佈信息。

公開資料顯示，贛州市政府公佈的最新《社會救助政策與標準》顯示，農村家庭月人均收入低於785元（人民幣，下同），城市家庭月人均收入低於1005元的，屬於低保戶家庭。

當地低保政策也規定，已經納入低保的家庭，如果在享受低保期間「存在縣級以上人民政府相關部門認定的高消費行為，且無法說明正當理由」，可以停止救助。

公開資料顯示，贛州市政府公佈的最新《社會救助政策與標準》顯示，農村家庭月人均收入低於785元（人民幣，下同），城市家庭月人均收入低於1005元的，屬於低保戶家庭。（資料圖片）

低保金應流向真正需要的人，但個人過錯是否應牽連全家？

事件曝光後，大量網友支持民政部門介入核查。《上游新聞》以「公共福利不能成為任性的籌碼」為題，指出女孩數千元的享受型消費即便錢是自己打工掙的，也與低保保障基本生存的制度初衷相矛盾。

不過質疑的聲音則聚焦於處罰力度是否過重。《極目新聞》評論指出，單次個人過錯牽連全家，讓本就貧困的父母承受生活重壓，「『連坐式』處理是否過於嚴苛、缺乏溫度？」

涉事女孩來自江西贛州農村低保家庭，全家每月靠約2000元低保金維持基本開支，示意圖。（新華社）

內媒《大象新聞》亦從程序正義角度提出質疑：出境記錄只是一條線索，不是一紙判詞。「那幾千元是女孩暑假打零工掙的，即便全算進家庭收入，一家人是否因此就越過低保線？家裏的存款、房產、負擔究竟如何？這些賬沒算清，『高消費』三個字不能直接頂替『不符合條件』四個字。」

律師：在行政比例原則上仍有討論空間

北京市惠誠律師事務所上海分所李夙律師分析認為，若事件屬實，民政部門取消低保於法有據，但「單次娛樂消費即終止全家低保，在行政比例原則上仍有討論空間」。

值得注意的是，根據《中華人民共和國社會救助法》，作出調減、終止救助決定前，應當聽取救助對象的意見，決定作出後應書面告知並說明理由。

此外，《極目新聞》評論指出，查明若確有此事，應全面核查女孩家庭實際經濟狀況；若不符合條件應退出低保，若後期家庭又陷入困難也可重新申請，「有進有出，公開透明」才是動態管理的應有之義。