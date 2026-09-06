江西女生赴港睇演唱會　全家月領2000低保遭取消　父母哭訴天塌了

近日江西一位網民發文稱，表妹為一名家境貧困的中專學生，靠政府低保補貼生活。她為追星打工儲錢到香港看演唱會，出發前扶貧幹部及家人已多次警告「去了就冇低保」，但她仍堅持前往，返程後全家低保資格被取消，父母哭訴「天塌了」。目前事件尚未獲官方證實，相關帖文已被刪除。



女孩暑假期間打工儲錢，目標是到香港觀看偶像演唱會，示意圖。（網絡圖片）

出境高消費觸發動態核查 月領2000元低保資格被取消

據內地社交平台流傳的帖文，涉事女孩來自江西贛州農村低保家庭，父母因身體問題難以從事重體力勞動，全家每月靠約2000元（人民幣，下同）低保金維持基本開支。

女孩暑假期間打工儲錢，目標是到香港觀看偶像演唱會。惟出發前，負責對接的扶貧幹部多次與她溝通，明確告知出境記錄會通過大數據系統同步至民政部門，一旦出境進行高消費，將觸發低保資格複核，全家低保必定被取消。

涉事女孩來自江西贛州農村低保家庭，全家每月靠約2000元低保金維持基本開支，示意圖。（新華社）

家人亦反覆勸阻，但女孩認為錢是自己打工賺的，不應影響家人，最終仍執意出發。返程後不久，民政部門透過動態核查捕捉到其出境記錄，隨即啟動複核程序。

由於女孩赴港看演唱會的開支屬於「自費出境高消費」，超出了最低生活保障的救助範疇，全家的低保資格被正式取消。

由於女孩赴港看演唱會的開支屬於「自費出境高消費」，全家的低保資格被正式取消。（入境事務處官網）

網民激辯：最基本保障不應挪作娛樂

事件曝光後引發激烈討論，意見明顯分歧。支持取消資格的一方認為，低保是納稅人共同承擔的公共兜底資源，目的是保障基本生存，而非支撐高額境外娛樂消費。

同情女孩的一方則認為，錢是她自己打工賺的，並未動用低保金，不應連累父母失去保障。亦有聲音質疑，若費用全部來自個人勞動所得，不應「一刀切」取消全家資格。