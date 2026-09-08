接受私企「保母式」服務　受賄近1.5億　山西原省長金湘軍判死緩

央視報道，9月8日，河南省信陽市中級法院一審公開宣判山西省委原副書記、省政府原省長金湘軍受賄一案，對金湘軍以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的金湘軍受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



河南省信陽市中級法院一審公開宣判山西省委原副書記、省政府原省長金湘軍受賄一案。（央視）

金湘軍。（網上圖片）

經審理查明：2004年上半年至2025年4月，金湘軍利用擔任廣西壯族自治區玉林市市長、市委書記，防城港市委書記，天津市副市長、市委副書記，山西省委副書記、省長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.48億餘元。

法院認為，金湘軍的行為構成受賄罪，數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於其受賄犯罪具有未遂情節，歸案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，涉案贓款贓物已部分追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

官方通報：無償接受私營企業主提供的「保母式」服務

早前官方通報曾指，金湘軍喪失理想信念，背離初心使命，棄守政治責任，落實黨中央決策部署打折扣、搞變通、敷衍應付；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，無償接受私營企業主提供的「保母式」服務；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，利用職權為他人謀取利益、親屬收受對方財物，安排親屬不實際工作而獲取薪酬，違規收受禮品、禮金，違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。