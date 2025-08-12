珠海市交通運輸局原局長王朝暉被雙開　被指干預插手市場經濟活動

據「廉潔珠海」微信公號周二（12日）消息，經珠海市委批准，珠海市紀委監委對珠海市交通運輸局原黨組書記、局長王朝暉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。王朝暉構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭到「雙開」。



通報指出，經查，王朝暉喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；廉潔底線失守，利用職權要求管理服務對象捐款；違反工作紀律，干預插手市場經濟活動；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目推進、規劃許可審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王朝暉嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經珠海市紀委常委會會議、珠海市委常委會會議討論，並經廣東省紀委常委會會議研究後報廣東省委批準，決定給予王朝暉開除黨籍處分；由珠海市監委給予其開除公職處分；終止其珠海市第九次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。對王朝暉的開除黨籍處分決定，待召開市委全會時予以追認。