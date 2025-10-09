桂林銀行原董事長吳東被雙開　曾套取公款購買茅台

桂林市紀委監委近日發布文章，披露桂林銀行股份有限公司原黨委書記、董事長吳東已經被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴，吳東被指套取公款購買茅台酒等。



文章顯示，吳東存在違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規借用管理和服務對象車輛等問題。具體包括2019年至2025年，吳東多次違規收受下屬和私營企業主所送禮金和高檔白酒、藥材等禮品；多次接受私營企業主在公司內部食堂安排的「一桌餐」宴請；長期借用私營企業車輛，供其本人和家人使用，相關費用由私營企業主支付；安排下屬虛列開支套取公款購買茅台酒，供單位招待及本人飲用。

吳東已經被開除黨籍、開除公職。（網上圖片）

今年4月，桂林銀行曾在2024年年報中披露，吳東已於屆中辭任，任期截止於2025年4月。此外，《桂林日報》4月29日報道，桂林市六屆人大常委會第二十六次會議決定罷免吳東的自治區十四屆人大代表職務，報自治區人大常委會備案、公告。

公開資料顯示，吳東現年53歲，1995年從中國人民大學人力資源管理專業畢業後，他先後在人民銀行廣西區分行、南寧中心支行，廣西銀監局，興業銀行南寧分行，桂林市商業銀行（桂林銀行前身）等單位任職。

2012年，吳東出任桂林銀行副行長；2019年，升任桂林銀行黨委書記、董事長、行長；2021年，出任桂林銀行黨委書記、董事長，直至卸任。