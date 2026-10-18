01蘇州直擊｜定價2千歐仍賣爆　為何歐美中產搶買中國割草機？

長期以來，中國企業出海往往被貼上「低價」、「性價比」或廉價代工的標籤。但在蘇州，成立不足十年的中國智能家電公司追覓（Dreame），正試圖用另一種方式進入歐美市場。

從獨佔全球市場份額第一的掃地機器人、高端吸塵器，到橫跨智能手機、智能戒指的多線生態佈局，這家年輕氣盛的中國企業，一直向外界展示著極具野心、甚至略帶爭議的狂飆姿態。然而，高調的宣傳與龐大的野心背後，究竟是營銷溢價，還是真有硬核技術支撐？

日前，《香港01》前往蘇州探訪位於蘇州經濟開發區的追覓（Dreame）總部。負責割草機業務、佈局海外高端市場的追覓旗下公司耐士勞負責人李建接受採訪時，展現出工程師的平實與嚴謹，談到一家年輕的中國企業是如何走進全球家庭時，他表示：「支撐你賣這麼高價格的，還是你的產品體驗，最底層的是你的技術能力。」



追覓耐士勞割草機業務負責人李建向記者介紹。（香港01 楊凱力）

不足2%的市場藍海

蘇州技術「攻入」歐洲庭院

在蘇州經濟開發區的一片幾千平方米的草地上，十幾台割草機器人正在同時工作，輪子上沾滿泥土，在不同的地形上爬坡、避障，劃定地圖範圍，甚至有些地方已經被割禿了，站在邊上還能聞到青草地的味道。項目工程師戴文韜開玩笑說：「割完了還得養一陣子，不然沒得割了。」

追覓在蘇州的測試場。（香港01 楊凱力）

雖然對於大多數香港或者內地城市居民來說，割草機幾乎是不會使用的家電，但這片草坪上的割草機，它真正的戰場是在歐美庭院草坪。

在北美與歐洲的許多社區，草坪養護不僅是體面生活的象徵，亦帶有社區約束甚至法律規定，若草坪長度超出限制或雜草叢生，業主甚至可能面臨社區罰款。而傳統歐美割草機器人長期依賴繁瑣的埋線技術，或設置易被建築遮擋信號的獨立RTK基站，更新換代極慢，還需要耗費高昂的人力成本。

數據顯示，全球家庭庭院保有量超過2億戶，但這個市場卻長期被歐美傳統園藝巨頭壟斷；智能割草機器人的整體滲透率更是不足2%。有預計顯示，到2030年全球智能割草市場規模將增長至600~1000億美元，疊加庭院養護衍生品類，整體市場規模將突破萬億元。

全球智能割草機器人的整體滲透率更是不足2%。（香港01 楊凱力）

拋棄低價出海策略

「高技術+高定價」背後的「N+1」邏輯

在這場「草坪革命」中，追覓拋棄了過去中企出海的低價競爭策略。「很多人覺得中國品牌出去就是打價格戰，但我們第一款無邊界激光雷達割草機，上市定價就是2000歐元。」耐士勞全球總裁李建在受訪時開門見山地說。

2000歐元的售價，直接切入了歐美割草機市場的最頂端。清華大學自動化系出身的李建，2019年加入追覓，從算法工程師一路成長為業務負責人，他對技術轉化為市場價值的過程有著極為務實的理解。

追覓耐士勞割草機業務負責人李建分享「N+1」策略。

「支撐你賣這麼高價格的，還是產品體驗，而最底層的就是技術能力。」李建強調。他將耐士勞的研發邏輯歸納為「N+1方法論」：所謂「N」，即繼承並滿足市場上已經成熟、用戶普遍接受的各種基礎功能；而「1」，則是精確切入行業尚未被解決的某一個極致痛點，例如實現免預埋線、免獨立基站、厘米級高精度建圖以及徹底解放雙手的邊角清潔。

項目工程師戴文韜在測試現場指著一台運行中的機器介紹，團隊為機器加上了360度的「眼睛」和能構建3D空間的感知系統，以及自主研發的機械臂。戴文韜解釋，「解決的痛點之一在於草坪的邊緣部分可能比較難割，我們自己研發了一個沿邊的策略，刀盤可以進行偏擺，去替換掉人工作業。」而機械臂則能夠抓取水壺，在割草的同時包攬了澆花的工作。

「像在德國有一些小刺蝟，它是夜間動物會晚上出來，現在很多廠商還沒有注意到這個問題，但我們已經解決掉了。」戴文韜介紹，為了保障機械臂不要誤抓到小動物，割草機的AI視覺識別亦設置了夜間避障算法，「我們解決所有的安全問題和操作問題，保證交付到用戶手上的是一個安全可靠的產品。」

追覓耐士勞在割草機原本的功能之上加入了機械臂等功能，為用戶解決更多的問題，解放雙手。（香港01 楊凱力）

硬核技術解決現實痛點，市場數據也為「高技術+高定價」策略提供了驗證。

截至2026年上半年，耐士勞旗下割草機全球累計出貨量突破50萬台，2026全年目標直指100萬台。市場研究機構IDC 2026年第一季度的數據顯示，耐士勞割草機出貨量占全球市場份額的27.63%，銷售額占比則達到29.06%。在 2026年歐美Prime Day大促期間，其北美銷量環比暴增570%；在歐洲，2026年上半年銷量同比增長106.4%，並登頂德國BAUHAUS等主流渠道。

李建表示，首款高端產品在上市第一年就實現了數萬台銷量及超過20%的淨利潤，這證明了海外高端消費群體並不排斥中國品牌，前提是產品能夠解決實質痛點，帶來稀缺的技術體驗。戴文韜觀察提出，海外用戶換割草機的週期已經接近消費電子，兩三年一換，「他們對價格沒那麼重視，更關注技術」。

截至2026年上半年，耐士勞旗下割草機全球累計出貨量突破50萬台，2026全年目標直指100萬台。（香港01）

組織歸籠技術同源 一個研發主體支撐多品牌

隨著業務的擴張，追覓在2025年進行了重大組織架構調整，將整體業務聚焦為四大核心：智能家庭、戶外庭院、智慧出行以及Physical AI（具身智能）。原本散落於追覓體系內的DREAME與MOVA割草機業務，被統一歸籠至耐士勞（NexLawn）品牌下，由李建統籌負責。

「我們實行的是『一個研發主體，支撐多品牌開發』。」李建解釋，這種架構調整的目的在於避免內部資源重複投入，將底層算法、感知與控制技術進行集中突破，再根據不同市場渠道進行分層輸出。DREAME主攻高端線上與獨立站，MOVA針對大眾高端與DIY賣場，NexLawn則深耕傳統高端及商業市場。

追覓核心零部件數字馬達。（香港01 楊凱力）

在底層技術上，追覓多年積累的硬件實力成為了戶外庭院業務的支撐。以核心零部件數字馬達為例，追覓從早期的10萬轉/分鐘起步，於2025年實現20萬轉/分鐘量產，2026年進一步突破至25萬轉/分鐘，這項技術不僅支撐了全球累計出貨超1500萬台的吸塵器業務，也為戶外割草機提供了強勁的動力源。

此外，為了打破外部供應商的限制，耐士勞自研了96線激光雷達（MLR-96），感知距離達150米。李建表示，自研雷達不僅是為了降本，更重要的是將核心感知能力與SDK（軟件開發工具包）掌握在企業自己手中。

追覓耐士勞旗下的割草機。（香港01 楊凱力）

庭院終極藍圖：割草機變身具身智能

對於耐士勞而言，割草機並非終點，而是Physical AI（具身智能）落地戶外場景的第一步。

「我們把割草機器人積累的定位、建圖、環境感知與自主導航算法，遷移到四足底盤以及帶機械臂的終端上（具身智能）」李建介紹。目前，公司已推出首款四足具身機器人 EVOiX-X1，並在概念款Apex上探索隨行、載物、巡檢以及自動澆花修剪等複合庭院場景。

從室內的掃地機器人到室外的全能庭院助手，中國科技企業正在擺脫過往「低端代工」的歷史陰影。長三角強大的供應鏈產業鏈底座、頂尖的高校算法人才，配合第一線工程師夜以繼日的極限打磨，構成了一套高速迭代的研發體系。

談及未來的競爭，導航與控制專業工程師出身的李建顯得頗為平實，他說：「技術的拓展不能受限，要把技術的利益最大化，最終還是要回歸到服務於人。」在歐美中產階級的庭院裡，這家中國企業正嘗試用技術溢價與產品體驗，成為中國製造轉型升級的新名片。