春晚贊助商換了一撥：機器人5億，追覓2億，潮玩卡牌上桌

春晚是中國經濟的風向標。

去年，白酒和新能源汽車是最大的贊助軍團，今年風向驟變——白酒贊助商從七家壓縮到了四家；新能源車的存在感也在降低，去年不停露臉的小米汽車今年沒來，拉來汽車品牌矩陣的華為，今年也只帶了尊界S800。

「以往春晚只是沒有年味，今年都沒有人味」，機器人、AI等前沿科技成為今年春晚商務的主力軍。四大機器人公司齊齊贊助春晚，松延動力、宇樹科技、魔法原子和銀河通用接續亮相，出現在舞蹈、武術、小品等不同形式的節目裏。機器人濃度高到甚至大受詬病，「春晚是機器人公司年會。」

今年出鏡率最高的公司，則是進入2026年後不停刷爆存在感的追覓。除了常規的互聯網公司、快消品牌，今年春晚另一大變化來自卡遊和名創優品，標志著潮玩和IP衍生品正式走上國家舞台。

2025年最火的行業，2026年最有看點的領域，還有最熱門、激進的公司......這些贊助商「攢起」的一台晚會，是一堂不夠精彩，但足夠生動的MBA課程。

想看精彩節目的人大概率失望，但一邊等著股市開市，一邊看著投資動向的人，四個小時的春晚信息量十足。

給機器人、AI產品定制節目，科技「改變」春晚

春晚甚至開始為贊助商「定制」節目了。

蔡明和王天放的小品裏，人儼然是配角，只是為了襯托機器人的「厲害」。在官方定義裏，這個節目被稱為春晚首個人機共創的語言類節目。春晚演員耗時幾個月改劇本、磨段子的故事正在被改寫，「代碼」成了春晚舞台的全新創作元素。

就在節目演完沒多久，有關松延動力的采訪內容開始鋪遍網絡。

其創始人姜哲源回憶的一個細節，講出了這個人機共創節目的幕後：春晚第三次聯排前的深夜，淩晨4點，姜哲源還拿著電腦修改底層控制代碼，目的只是為了讓那台高動態機器人的側手翻動作在全國觀眾面前「再穩一點」。

過去要精雕細琢表演，現在變成了調試機器人。

據報道，春晚第一次聯排的時候，這機器人的狀態還很糙，從第二次聯排開始，松延動力的算法團隊在短時間內對舞蹈動作進行了密集叠代，整個周期中算法更新了300版以上的策略。一場節目下來，我們不會看到趙本山和宋丹丹歷盡艱難演出成功後的抱頭痛哭，只留下了一行行代碼，和一幫松了口氣的程序員。

2026馬年春晚截圖。（影片截圖）

而另一個小品中，「螞蟻阿福」則乾脆名字都沒改，以擬人化的方式參與演出。小品《血壓計》的主角就是一個叫阿福的醫生，布景上寫著醒目的標語：健康是福，健康的事問阿福。

阿福在技術和營銷的雙重加持下，也正在成為2026年開年的現象級App。數據顯示阿福已經連續三天霸榜App Store應用下載榜榜首。

這兩個最具代表性的節目，事實上已經超脫了傳統的廣告「植入」概念，贊助商下場參與內容創作，甚至節目主題都是完全為贊助商「定制」的。

或許這將是春晚商務發展脈絡中的一個裏程碑時刻，贊助商的權重在2026年達到了春晚歷史上的一個高峰。

今年春晚，人工智能、機器人軍團大秀肌肉，但要說真正收獲好評和聲量的，恐怕還是二進宮的宇樹科技。

徹底以宇樹機器人為主導的武術節目，十分精美的黑悟空機器人，以及直接上了主持人報幕口播中的公司名，宇樹的亮相時間、比重都比其他四家更重。

去年宇樹科技因為春晚大火，今年機器人公司乾脆為上春晚打破腦袋。根據媒體報道，若想要獲得春晚獨家權益需要5億左右的贊助金額，這是任何一家機器人創業公司所無法承受的。所以最終是每家公司約1億元費用。即便如此，這依然是筆瘋狂的投入，一些創業公司此前一年的營銷費用不過1億。

但據《中國企業家》雜志報道，宇樹科技的贊助費用要遠低於其他幾家。

2026馬年春晚截圖。（影片截圖）

最後就如我們看到的，宇樹科技是「春晚機器人合作夥伴」，銀河通用拿下「指定具身大模型機器人」，魔法原子的Title是「智能機器人戰略合作夥伴」。這些冠名方式的背後，是機器人公司對春晚的無限渴望，每個公司都希望覆制宇樹科技的爆火路徑。

這些公司裏，宇樹科技和銀河通用已經有明確的上市計劃，借助春晚亮相是拉高估值的手段。

魔法原子的聯創曾公開表示加快推進上市進程。松延動力聲量稍弱，春晚是讓他們留在牌桌的砝碼。

春晚的加持是顯著的。據新京報報道，馬年春晚開播兩小時，京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有分布。

除夕當晚10點，京東上架了「春晚同款」機器人。宇樹科技、松延動力、魔法原子等品牌的機器人均在幾分鐘之內被搶購一空；銀河通用的2台價值63萬元的GALBOT機器人也被賣出。

春晚舞台加速了機器人從實驗室向消費級的轉型進程，給更多公司提供了營銷快車道。

但從另一個角度看，如果連春晚都開始失去「人味」，春晚之於除夕的價值會被進一步消解。已經有人站出來說過，節目的教育意義要大於娛樂意義了，現在連教育權都要讓渡給機器人，就有點可怕了。機器人只能制造奇觀，而非真正的表演。

追覓、卡遊，春晚的新面孔

2026春晚贊助規模最大的「金主」之一是新人追覓。

老板俞浩坐在觀眾席裏，追覓旗下生態的五大品牌紛紛亮相，追覓、MOVA、首驅（智慧出行）、極巡（智能出行）、魔法原子（具身智能），追覓把智能出行、智能家電、智能清潔、智能影音及個人護理等全場景產品生態一股腦都搬到春晚。延續著這家公司一直高舉高打的營銷風格。

追覓是春晚史上首個以全生態形態合作的智能科技生態企業。有消息稱，追覓此次與央視春晚的合作金額在億元級別。

春晚是追覓今年初一連串重投入營銷的一個收官節點。從年初 CES展會，到在超級碗期間投放NBC30秒廣告，再到把自己公司的年會辦成演唱會，追覓沒有錯過任何一個大型營銷節點，且都用極重的投入，爭取站到C位。

根據媒體報道，追覓在超級碗的投放金額達到千萬美元級別，加上春晚的億元投入，以及演唱會、CES展會投入，其2026年兩個月時間的營銷投入預計不會少於5億。

盡管追覓這家公司身上有層出不窮的爭議，但與它的極度高調相比，整個智能清潔領域的其他公司，例如石頭、科沃斯、雲鯨等，在2026年初的兩個月幾乎是全然失語的。當然擺在追覓面前的問題是，如何在年後的消費市場中把營銷聲量真正轉化成銷量，另外控制輿情也十分要緊。

2026馬年春晚截圖。（影片截圖）

今年春晚還有兩個新面孔，都來自潮玩、IP行業。名創優品是春晚潮玩合作夥伴，卡遊則是春晚獨家卡牌合作夥伴。潮玩首次進入到春晚營銷的序列之中。

春晚現場，範丞丞、胡先煦、王安宇三人特寫鏡頭下拆開了YOYO盲盒，中央廣播電視總台春節聯歡晚會現場，也擺放著YOYO這個IP的大擺件。YOYO是名創優品的自有IP，已經發售了6個月。

據報道，YOYO相關產品在2025年6月下旬發布，已經推出三代產品，銷售量在10月之後迎來明顯漲幅，12月起賣斷貨。

根據中外玩具網監測數據，YOYO相關產品2025年12月直接沖上抖音潮流玩具銷量榜TOP8，銷量在5萬—7.5萬件之間。目前，該產品預售期已經達到近100天，預計最晚發貨時間是今年5月。春節前，YOYO一代依然有明顯溢價。原價單只29元、端盒290元，2月12日端盒近7天成交均價約312元，一些成交價在310—370元區間內。

名創優品創始人葉國富曾表示，每年「浪費1億元」的投入，聚焦孵化原創IP，提升IP全鏈路運營能力。原創 IP YOYO的熱賣，以及這次登上春晚，將是名創優品打響自有IP運營的重要一槍。

在互動歌曲《手到福來》節目中，當梁家輝、劉濤、張新成唱歌時，卡遊騏驥馳騁典藏卡隨著電子福字、紅包等動畫特效，從舞台上空飄落到觀眾掌心裏。卡牌在春晚站上了和紅包一樣的咖位，成為掉落的驚喜。這是春晚的第一次，也是IP潮玩、文創行業的第一次。

卡遊為春晚準備了20000套馬年春晚典藏卡牌禮盒，以1分錢的價格開啟搶購，除夕當晚10點剛過，這20000套禮盒便秒售罄。

2026馬年春晚截圖。（影片截圖）

從卡遊的角度來看，上春晚是一次阻擊戰。2025年4月二次交表，但上市之路漫漫，卡遊身上的監管難題，以及「未成年」生意帶來的輿情問題，讓這家行業中規模第一的公司上市持續遇阻。而卡遊身後的公司，傑森娛樂持續拿到融資，Suplay已經向港交所交表，Hitcard也開始推進上市進程。

登上國家舞台，一方面是官方對IP、卡牌生意如火如荼的認可，另一方面也是卡遊給自身尋找背書的過程。

2026年春晚總收視率峰值達到40.46%，平均收視率為33.14%。且不論節目如何，春晚依然還是中國人除夕夜必不可少的一道配菜，哪怕現在更多用來吐槽。而對品牌來說，這不僅僅是一次集中的大曝光，更是得到官方認可，以及獲得未來一年關注的有效營銷渠道。

本文獲微信公眾號「娛樂資本論」授權轉載。

