江西女赴港追星全家低保被取消？人民日報：社會保障須守公平底線

江西贛州一名低保家庭女生赴港觀看演唱會，返程後網傳全家低保資格被取消，事件引發社會廣泛關注。贛州經開區社會事務管理局9月7日通報確認，該女生為轄區居民黃某某，其赴港行為觸發低保動態監測預警，目前正按程序對家庭情況進行核查。



9月9日，《人民日報》發表評論《赴港觀演觸發低保預警，社會保障須守公平底線》，文中提到，這場輿論風波，看似是一場普通的個人消費爭議，實則是公眾對低保政策邊界的一次集中審視。



文中指出，低保政策具有很強的制度剛性，《人民日報》稱「低保資金依託公共財政支撐，取之於民、用之於困，每一分錢都承載著社會公平的期許，必須精準流向真正困難、亟需幫扶的群體」，文中指出，「如果可以一邊高消費一邊領低保，就是對那些因病致貧、因殘失能、真正陷入生活困境群體的不公」。



追星追出禍 。（微博圖片）

文中提到，大多數網友都認同，低保是對特定困難家庭的兜底保障政策，不是固定福利，實施動態管理、有進有出。但也有少數網友表示不解，「靠雙手打工掙錢，追求自己喜歡的東西，有必要一棍子打死嗎？」

《人民日報》解釋，相關疑問可以從兩個層面釐清：其一，個人打工收入能否與家庭收入割裂看待？低保的認定是以共同生活的家庭整體為單位，家庭成員共享家庭收支、共擔生活成本，不存在「個人賺錢個人花」的特殊規則。

其二，低保家庭成員是否擁有高消費自由？

《人民日報》寫道，合情合理的消費自由值得尊重，「但自由是有邊界的，享受公共救助更要恪守相應規則。低保的初衷是保障最低程度的衣食住行等剛需生活支出，赴港觀演屬於高額娛樂消費，觸發低保動態監測預警無可厚非」。

公開資料顯示，贛州市政府公佈的最新《社會救助政策與標準》顯示，農村家庭月人均收入低於785元（人民幣，下同），城市家庭月人均收入低於1005元的，屬於低保戶家庭。（資料圖片）

《人民日報》指出，堅持制度剛性，確保各項制度規定執行到位，是中國社會保障體系不斷完善的重要支撐，「正是在一次次堅持問題導向、不斷自我完善的過程中，相關制度一步步堵住了漏洞、守住了公平，拓寬了保障覆蓋面、提升了幫扶精準度，助力我國建成世界上規模最大的社會保障體系，為提高人民生活保障水平奠定了堅實基礎」。

文中指出，如果制度剛性守護著公平底線，那麼制度彈性則釋放著人文關懷，展現著中國社會保障體系的適應性能力，「享有低保是個有進有出、動態調整的過程，一個家庭被取消低保待遇後，如果在後續出現經濟狀況回落、重新符合認定標準，依舊可以按程序重新申請、納入保障範圍」

《人民日報》指出，動態監測的制度設計，本身就是為了適配家庭經濟狀況的起伏變化，讓低保實現托底效果最大化，「由此來看，從不斷擴大臨時救助範圍，到為靈活就業群體創新社保制度設計，充足的制度彈性推動我國社保制度不斷適應性調整，在解決民生問題中提升民生福祉」。

女孩暑假期間打工儲錢，目標是到香港觀看偶像演唱會，示意圖。（網絡圖片）

文末《人民日報》則強調，一場爭議，照見社保制度的剛柔並濟，「唯有守住規則底線、兼顧人文關懷，才能讓每一份民生兜底資源都物盡其用，讓社會保障網既嚴密牢固、又溫暖人心。」