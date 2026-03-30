全紅嬋回應體重問題落淚：一度想過退役，看到體重秤就害怕

中國跳水運動員全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。全紅嬋表示，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想想接下來要做什麼。



全紅嬋接受《人物》專訪。（截圖）

全紅嬋生活照（微博@全紅嬋）

生理期後身體全面發育

巴黎奧運會結束不久，全紅嬋迎來第一次生理期，身體進入全面發育的階段。今年剛滿19歲的全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪時，在談及體重問題時眼中有淚花：「巴黎奧運會比完，我才來的例假。那時候我發現吃一點體重就會長，吃一點就長。其實巴黎奧運會後我有想過退役，很想很想，但是後面我還是想堅持去跳一跳。」

11月2日，廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。（新華社）

2025年11月11日，廣東隊選手全紅嬋到比賽現場觀賽。（新華社）

全紅嬋稱，2024年底不只隊內的人說她長胖了，還有外面的輿論，「每天都能看到有人說我胖。但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺我都快『嘎』了……我接受不了這麼胖的自己。可是我沒有辦法。我那個時候喝口水就重了，我沒有辦法。」到後來，她已經有心理陰影，看到體重秤就特別害怕。

當下想休息

在2025年，儘管身心都在經受發育帶來的劇烈震盪，但全紅嬋依舊保持着頂尖的競技水平。對於未來的計劃，全紅嬋表示：「我只能說當下我是想休息的，我想好好去調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做什麼。」

2024年8月6日，冠軍全紅嬋（右）、亞軍陳芋汐在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台頒獎儀式上合影。（新華社）

全紅嬋生活照（微博@全紅嬋）

全紅嬋還稱，過年時很多人給她發新年快樂，「我也希望快樂，但我更希望那些攻擊我的人，不要再罵我了，不要罵我家裏人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」