劉翔宣布已買斷與上海體育局再無關聯　退役後近百萬收入全捐救災

中國「欄王」劉翔早前在社交平台向網民求助，指上海市體育局要求他在「買斷」或「當教練上班」之間二選一；對於上海市體育局的依規安置說法，劉翔更痛批「繼續搞笑吧」，並逼問「分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我？」



9月10日，劉翔發布最新聲明，證實已接受「買斷」，今後與上海市體育局再無關聯，他更將退役11年來所得的逾98萬元（人民幣，下同）收入全數捐出用於西藏泥石流救災。



劉翔成為史上首位中國男子田徑運動員贏得奧運金牌。（資料圖片／Getty Images）

9月10日，劉翔發文稱，他在9月1日已經「買斷」並獲得49.4萬買斷費，今後與上海市體育局再無關聯。從2015年4月7日退役至今，所有工資補助等共收入982935元，他於9月2日已全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。

對於官方提到按規處理「在編不在崗」，劉翔表示，他退役至今沒有接到過任何編制及崗位，「國家年年規範和整治『在編不在崗』問題，為何11年後這麼急匆匆的讓我二選一？我尊重規定，接受疏漏，但規定從來不是借口，就像當教練和買斷，遲到了11年，也已經不是選擇」。

9月10日，劉翔發布最新聲明，證實已接受「買斷」。（微博＠劉翔-soulmate）

劉翔發文稱，從2015年4月7日退役至今，所有工資補助等共收入982935元，他已全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。（微博＠劉翔-soulmate）

劉翔提到，自己公開上海市體育局的「安置」做法，並非想讓社會輿論施加壓力尋求第三條路，反而是想被社會看到、被大眾討論、信息對等，更希望上海市體育局認真去考慮每一位退役運動員的出路，「善待他們，讓退役安置靈活多樣，讓他們有更合適的選擇，因為他們搭上了整個青春和健康，甚至留下了永久的傷病」。

據此前報道，8月26日，劉翔在微博發文稱「在線等，碰到個難題：希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」微博配以2004年雅典奧運會奪冠的紀念照片，引發關於退役運動員安置的廣泛討論。

劉翔。（微博＠劉翔-soulmate）

劉翔。（微博＠劉翔-soulmate）

上海市體育局與上海市競技體育訓練管理中心同晚回應稱，當局盛讚劉翔是上海功勳體育人，將依據國家體育總局及上海市相關規定，透過組織安置或自主擇業方式，安排劉翔的工作。當局強調，未來會繼續與劉翔保持良好溝通。

然而，劉翔深夜再發長文反擊「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走」。他更於評論區直言「還依規？這是依的哪一條規？十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我」。

劉翔2004年雅典奧運奪金。（資料圖片／Getty Images）

劉翔，1983年7月13日出生於上海市普陀區，中國前110米欄運動員，曾效力於中國國家田徑隊，2004年雅典奧運會男子110米欄決賽，劉翔以12秒91的成績打破奧運會紀錄，2015年4月7日，劉翔宣佈退役。