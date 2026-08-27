劉翔突被逼｢買斷｣或｢當教練｣　發文批體育局：分廣告費時怎麼不說

上海市體育局回應劉翔「買斷」爭議後，26日深夜，劉翔再度發微博：繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走，10年了，突然現在要「安置」我。當教練或買斷二選一，這才導致我一陣迷茫。當教練也不是不行，只是我這歲數沒有執教經驗突然就要上崗定是毀他人前途，所以迷茫。買斷，這詞有點古早，不懂。所以也迷茫。沒有第三條路給我選，徵求廣大網友意見也是真的想知道該怎做選擇。十年物是人非，當斷不斷必有後患，人生本是斷捨離。



編按：買斷意指放棄體制內身分及退休待遇保障，可領取一次性補償金自由擇業。對於上海市體育局的依規安置說法，劉翔回應稱：「還依規？這是依的哪一條規？十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我？」



劉翔，中國前110米欄運動員。（微博@劉翔-soulmate）

此前，劉翔26日在個人微博發文稱「在線等，碰到個難題：希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」微博配以2004年雅典奧運會奪冠的紀念照片，引發關於退役運動員安置的廣泛討論。

此前劉翔對體育局的安置問題發布了一則相關微博。（微博@劉翔-soulmate）

劉翔在評論區稱：「還依規？這是依的哪一條規？十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我？」（截圖）

對此，上海市體育局回應稱，劉翔是上海的優秀運動員，為上海體育作出了突出貢獻，是鐫刻上海歷史的功勳體育人。根據國家體育總局與本市關於運動員退役安置的有關規定，8月26日下午，上海市競技體育訓練管理中心與劉翔進行了溝通，擬依據相關規定，主要通過組織安置或自主擇業對其予以妥善安置。上海市體育局、上海市競技體育訓練管理中心均將與其保持良好溝通交流，妥善做好各項保障安置工作。

劉翔再次發文回應事件。（微博）

劉翔2004年雅典奧運奪金。（資料圖片／Getty Images）

劉翔，1983年7月13日出生於上海市普陀區，中國前110米欄運動員，曾效力於中國國家田徑隊，2004年雅典奧運會男子110米欄決賽，劉翔以12秒91的成績打破了奧運會紀錄，2015年4月7日，劉翔宣佈退役。

【延伸閲讀】前體操冠軍吳柳芳回應做擦邊舞網紅：母患病欠債曾想過去夜場跳舞（點擊放大瀏覽）