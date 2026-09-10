iPhone Duo｜內地黃牛價加價¥1千至¥5千　最高標價¥9.9萬

9月10日，Apple首款摺疊手機iPhone Duo發布後，內媒《第一財經》記者查詢閒魚等二手交易平台發現，已有多名商家上線iPhone Duo首發代搶服務，有黃牛標價高達9.9萬元（人民幣，下同）。不過，平台頁面顯示，暫未有成交記錄。



記者詢問多位商家發現，iPhone Duo加價普遍已炒至5000元左右，最低加價也在1000元以上，目前1TB、2TB版的行情價仍在上調，不少黃牛以「第一天拿到現貨」招攬買家，部分消費者預約搶購的定金已炒至800元左右，更特別標明「跑單不退」。



報道指，iPhone Duo內地預計10月23日發售，256GB版本的官方起售價為15999元，目前，京東、淘寶等線上渠道已經開啟購買預約。

據京東頁面發現，目前Apple產品京東自營旗艦店已有超56萬人預約iPhone Duo，iPhone18 Pro的頁面預約人數也已超120萬。

目前Apple產品京東自營旗艦店已有超56萬人預約iPhone Duo。

值得關注的是，伴隨著iPhone18 Pro上市，iPhone 17 Pro已從Apple官網下架，電商平台渠道的iPhone 17 Pro熱度也在上升。京東頁面顯示，平台iPhone 17 Pro 256G售價8099元起，疊加國補後售價7599元起，24小時內已有1萬+人加購。

Apple官網也對在售的部分老機型進行了價格上調，第三方平台數據顯示，Apple官網調價後，平台iPhone 17 256GB多個配色成交價普漲230元左右，白色版本漲幅更為明顯，由6233元上漲至6595元，上漲362元。

512GB版本也同步上漲，多個配色漲幅約150元至230元。iPhone Air 256GB淺金色市場成交價由5957元上漲至6277元，上漲320元。iPhone 17 Pro系列同樣出現價格上漲，iPhone 17 Pro Max 最高漲價895元。

9月10日，iPhone 17 Pro 256GB多個配色上漲約150元至180元，512GB版本上漲近270元；iPhone 17 Pro Max 256GB、512GB版本普遍上漲約100元，高存儲版本漲幅更為明顯，其中1TB橙色版本上漲475元，2TB白色版本由16499元上漲至17394元，上漲895元。