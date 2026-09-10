iPhone Duo｜全球各地價格曝光 香港第三平 這兩個國家最抵買
撰文：王海
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蘋果公司本港時間9月10日（周四）凌晨舉行產品發布會，推出萬眾期待的摺疊iPhone Duo。綜合外媒的報道，入門版iPhone Duo（內存256GB）在香港的售價（17,499港元）是全球第三便宜，而購買同款iPhone Duo最划算的國家則是美國（1999美元，約15,675港元）及加拿大（2,999加元，約17,033港元）。
綜合印度科技媒體91 Mobiles及中東科技媒體Bazaar Times報道，綜合全國多個國家及地區的iPhone Duo售價後，美國的售價最低，其次是加拿大、香港和阿聯酋；土耳其、巴西和印度則屬最昂貴。
全球哪裏的入門版iPhone Duo最便宜？
國家/地區 零售價
1. 美國 1999美元（15,675港元）
2. 加拿大 2999加元（17,033港元）
3. 香港 17,499港元
4. 阿聯酋 8,499迪拉姆（18,147港元）
全球哪裏的入門版iPhone Duo最昂貴？
國家/地區 零售價
1. 土耳其 299,999土耳其里拉（48,513港元）
2. 巴西 21,999巴西雷亞爾 （33,774港元）
3. 印度 299,900印度盧比 （24,634港元）
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