重慶14歲初中女遭群毆辱罵　當地警方：抓獲7人，2人被刑拘

9月6日，重慶市城口縣發生一起暴力傷害未成年事件，一名年僅14歲的初二（香港相當於中二）女生被幾名女子群毆。事件引起廣泛關注。9月10日，重慶城口縣公安局發布警情通報稱，目前已將施暴者刑事拘留。



14歲女生在樓道內被群毆

綜合內媒《大風新聞》、《新黃河》報道，相關人士提供的一段25秒的影片顯示，在一處樓道，一名女生蹲在地上，被一女子抓着頭髮邊打耳光邊教訓，在她們旁邊還有幾名女子用打火機嘴裏叼着煙，其中也有女子對該女生不停毆打。

在一處樓道，一名女生蹲在地上，被一女子抓着頭髮邊打耳光邊教訓。（微博）

另一段51秒的影片中，被打女生站在窗戶邊，兩名穿着白上衣的女子抓扯着她的頭髮扇耳光，兩人邊打罵邊笑，被打女生爭辯幾句後，再次遭其中一白衣女子毆打。據悉，此事發生在重慶市城口縣葛城街道辦，事發時間是9月6日晚上。

被打女生站在窗戶邊，兩名穿着白上衣的女子抓扯着她的頭髮扇耳光。（微博）

城口縣葛城街道辦一名工作人員回應稱，事發後葛城派出所迅速介入調查，他們也派人協助警方展開調查。城口中學相關負責人介紹，被打女生系該校初二年級學生，事發後被送醫治療。

5人參與施暴 有2人被刑拘

9月7日，城口縣委縣政府獲知此事後高度重視，當地成立了聯合調查組迅速展開調查。據了解，城口縣公安局在1小時內將7人抓獲，調查得知毆打原因系他們之間有矛盾，7人中有5人參與了施暴，另有2人系拍攝影片者，5人中有成年人也有未成年人。

9月10日，重慶城口縣公安局發布警情通報稱，目前已將施暴者刑事拘留。（微博）

9月10日，重慶城口縣公安局發布警情通報稱，經調查，2026年9月6日凌晨1時許，因矛盾糾紛，周某（女，14歲）邀約陳某（女，18歲）、王某（男，16歲）等6人，在葛城街道一小區二樓樓梯間對余某（女，14歲）進行辱罵、毆打，致其輕微傷。目前，我局已依法將陳某、王某刑事拘留，對周某等5人予以行政拘留處罰，案件正進一步偵辦中。