重慶洪崖洞2人疑觸電倒臥積水中　目擊者稱水裏都是電：不敢救

8月25日晚，重慶市渝中區洪崖洞景區兩名行人在暴雨造成的路面積水中疑似觸電倒地昏迷，隨後被緊急送往醫院搶救。據現場影片，事發時重慶正在下暴雨，事發巴士站附近路面出現嚴重積水，目擊者稱，當時積水深且疑似帶電，兩名女傷者出現四肢痙攣、僵硬等過電跡象，圍觀群眾初期不敢貿然靠近救援。



據重慶市公安局渝中區分局通報，8月25日20時35分，兩名行人在渝中區嘉濱路88號人行天橋下人行道疑似觸電倒地昏迷。傷者已送醫全力救治，不過官方通報被批評是避重就輕，不僅未提到傷者搶救情況也未解釋觸電原因。許多網民質疑是巴士站路燈漏電，更有網民表示，「洪崖洞景區人潮眾多，如果真的存在漏電問題應該儘速排查。」



兩名女傷者倒臥積水中。（影片截圖）

兩名女傷者倒臥積水中。（影片截圖）

事發在重慶知名的洪崖洞景區。（影片截圖）

兩名傷者已經送醫。（影片截圖）

官方通報稱，事件發生後，當地相關部門已第一時間對事發區域及周邊落實安全管控措施，排查隱患，並對疑似漏電的原因展開全面調查。

網民點睇：

公交站台這種設施需要專業人員來排查風險吧，一般人能看出哪有問題嗎？

重慶洪崖洞附近發生的觸電意外讓人揪心，目前最牽掛兩位傷者的救治進展，祈願平安。希望相關部門盡快查清漏電根源，全面排查城市公共電力設施安全隱患，及時整改漏洞。

可怕！這純屬無妄之災了！好好的走在路上卻發生這樣的意外。

