重慶野豬襲擊村民釀1死1傷　52歲男遭頂下山崖摔死

內媒《紅星新聞》報道，重慶奉節有兩位村民被野豬攻擊，一人墮下山崖身亡，另有一人受傷。當地證實此事致1死1傷，又指涉事野豬尚未尋到，提醒附近的村民注意安全。



據報道，重慶奉節村民張某稱，因野豬糟蹋玉米，死者段某曾放捕獸套套野豬。8月22日，張某和段某去查看時，被野豬攻擊，「我們隔牠（野豬）一二十米遠，牠就來攻擊我們。」張某先被野豬攻擊後，手部受傷。段某圍着崖坎邊的樹轉了兩圈想躲避，但野豬跟着轉，最後將段某「拱」下約兩層樓高的山崖，致其摔在亂石上死亡，年僅52歲。

示意圖。（AI生成）

張某表示，事發過程就幾分鐘，那頭野豬可能重兩三百斤（約100至150公斤）。事發後，他便順着路下山，去找段某。

8月25日，紅土鄉政府、野茶村村委會相關人員證實，此事致1死1傷。紅土鄉政府職員稱段某「摔下」山崖是被野豬間接造成的。事發後，當地政府職員去了現場，通知家屬，並讓派出所民警一起尋找那頭野豬，但沒有找到。為此，他們提醒附近的村民注意安全。