青島貨輪起火25死艙內畫面曝光　消防員稱救火時溫度達85℃｜有片

《央視新聞》報道，9月10日11時15分許，一外籍貨船在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火情，共造成25人死亡，5人受傷。事故發生後，央視記者於11日凌晨進入失火貨輪船艙探訪火災核心現場，據消防員描述，救火時溫度達到85℃。



《新華社》報道，9月10日上午11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。

據現場影片顯示，輪機艙負一層機器沒有着火的痕跡，但牆壁已被煙熏黑。負二層有明顯燒焦痕跡。負三層燒焦嚴重，地面混着水和油。消防員稱，到負三層救火時，用熱成像儀掃了一下，溫度大概在85℃左右，「當時艙內沒有人，但全是火，從下層竄到上層，越往下溫度越高。」消防員表示，在船艙內第一次把空氣呼吸機摘下來時，瀰漫着刺鼻的柴油味。

影片顯示，負三層燒焦嚴重，地面混着水和油。（影片截圖）

影片顯示，負三層燒焦嚴重，地面混着水和油。（影片截圖）

青島市消防救援支隊指揮助理郝翔介紹，目前救援難點有兩處，一是需從狹窄的艙門下到貨輪底艙開展工作，艙內的煙氣和高溫給救援帶來挑戰；二是艙內樓梯很滑，增加了搬運被困人員的難度。艙郝翔稱，被困人員的位置有的在夾縫裏，有的在水裏。救援人員分為4各班組，約20人。

據了解，今天凌晨，來自全國五個省市的火災調查方面專家，已經到現場進行初步踏勘和研判分析。

目前救援難點有兩處，一是需從狹窄的艙門下到貨輪底艙開展工作，艙內的煙氣和高溫給救援帶來挑戰；二是艙內樓梯很滑，增加了搬運被困人員的難度。（央視新聞）

目前救援難點有兩處，一是需從狹窄的艙門下到貨輪底艙開展工作，艙內的煙氣和高溫給救援帶來挑戰；二是艙內樓梯很滑，增加了搬運被困人員的難度。（央視新聞）

網傳現場圖片。

國家主席習近平指示全力搜救失聯人員、嚴肅追究責任，並要求全國汲取教訓排查火災隱患；國務院總理李強批示全力救治傷員、壓實安全生產責任，山東省正全力開展現場搜救與善後處置工作。

該船船身寫著「OCEAN MELODY」號，是一艘建於2006年、懸掛利比利亞（Liberia）旗幟的散裝貨輪（Bulk Carrier），船體總長約189.99公尺，該船載重噸位為55,742噸。

AIS（Automatic Identification System）記錄顯示，該船於8月31日抵達青島，隨後進入北海造船廠的修船泊位。截至9月10日下午，該船仍顯示停留在北海造船廠區域內。