千葉珠寶傳爆雷　老闆疑跑路員工遭拖糧　曾高薪請安妮夏菲維代言

內地知名黃金珠寶品牌「千葉珠寶」(Keer)被爆出經營危機，該品牌近日遭大批職員指控拖欠薪金。電商平台上的官方店鋪已下架全部商品。另外，東北證券作為千葉珠寶的持續督導主辦券商，更是發布通告指目前無法聯繫公司實際控制人。



據了解，「千葉珠寶」輝煌時期全中國門店一度超過兩百家，曾高薪請來荷里活巨星安妮夏菲維（Anne Hathaway）擔任代言人，曾引起廣泛關注。



內地知名黃金珠寶品牌「千葉珠寶」被爆出經營危機。（互聯網圖片）

綜合《中國基金報》和《界面新聞》報道，連日來，多名自稱千葉珠寶前職員及現職員工在社交平台發文求助，表示公司嚴重拖欠薪金。一名今年5月至8月任職高級珠寶設計經理的前員工透露，在職期間僅拿到5月份薪金，其餘三個月全被拖欠，北京大批員工亦面臨相同境況。更有員工爆料，有同事被拖欠薪金長達半年甚至一年半，大部分人已集體申請勞動仲裁。

另外，千葉珠寶在京東、天貓、小紅書等各大電商平台的官方旗艦店，目前均已無在售商品，部分標示「已售罄」，部分則下架所有產品。有消費者反映，9月初下單後隨即被告知「因系統故障缺貨無法發」。公司電話也無人接聽。不過，北京部分實體加盟店目前仍維持正常營業。

有員工爆出公司欠薪。（界面新聞）

實控人夫婦失聯 傳已潛逃泰國

9月10日晚間，千葉珠寶的主辦券商東北證券發佈風險提示公告，證實無法聯繫到千葉珠寶的實際控制人林明傑及其妻子高曉松，另外董事會無法正常召開會議及公司無法履行信息披露義務。

據前員工透露，公司原承諾於9月中旬發放部分欠薪，惟至今仍落空，離職與在職員工已集體發起勞動仲裁，維權群組人數已超過60人。更有消息指，9月初已有銀行人員上門追討債務，內部有傳言林明傑社交帳號IP位址顯示位於泰國，懷疑他已跑到海外。

網上流傳千葉珠寶倒閉。（互聯網圖片）

家族式管理欠妥 昔日聘安妮夏菲維代言

公開數據顯示，千葉珠寶於2001年在北京創立，主要從事黃金、鑽石及鑲嵌飾品的研發與銷售，曾獲「亞洲品牌500強」等榮譽，並於2015年在新三板掛牌上市。品牌輝煌時期，曾高薪請來荷里活巨星安妮夏菲維（Anne Hathaway，又稱安妮海瑟薇、安海瑟薇）擔任代言人，全中國門店一度超過兩百家。

但有員工爆出，千葉珠寶屬於典型的家族企業。截至2026年6月底，林明傑、其妻高曉松及其妹林慧仙三人共持有公司52.37%股份，也是目前千葉珠寶董事會的全部成員。據前員工透露，公司內部大量任用管理層親戚，早在數年前營運尚可時，已存在不規範扣減離職人員年終獎金及薪金的情況。

官方旗艦店目前均已無在售商品，部分標示「已售罄」。（互聯網圖片）

千葉珠寶在天貓官方旗艦店，目前均已無在售商品。（互聯網圖片）

9月10日晚間，千葉珠寶的主辦券商東北證券發佈風險提示公告。（互聯網圖片）

偏重自營轉型失利 營收暴跌面臨危機

有分析指，千葉珠寶的現狀與其近年商業策略失誤及內地金價波動密不可分。創辦初期，千葉珠寶以極重資金的「自營門店」模式迅速擴張，惟疫情期間營運效益嚴重受損，不得不被迫將直營店轉為加盟店。截至2024年底，其自營店已由全盛時期的233家劇減至僅剩1家。

與此同時，千葉珠寶也在疫情期間大力發展電商管道，千葉珠寶極度依賴網上直播帶貨，2024年電商收入佔比曾高達近七成。然而，隨着金價高企及政策調整，公司於2025年起暫停電商「達播」，導致業務全面萎縮，2026年上半年電商收入佔比驟降至僅9%。

業務收縮直接反映在業績上。2026年半年報顯示，今年上半年，千葉珠寶實現營業收入2.13億元（人民幣，下同），同比下降26.07%；歸母淨利潤為1447.91萬元，同比下降1.88%。截至6月末，公司負債總額為2.9億元。9月10日收盤，千葉珠寶報0.85元/股，下跌28.57%，總市值為9385.06萬元。

員工人數亦由2024年初的357人劇減至目前不足90人。