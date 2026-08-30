深圳水貝商戶拾獲¥90萬黃金交保安 淡定稱：舉手之勞
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，廣東水貝一名商戶蔡女士騎車經過水貝時在地上發現了一塊758.9克的黃金，價值約90餘萬元（人民幣，下同）。因為忙著帶孩子回家，她便將金塊交給水貝萬山商場保安。物歸原主後，蔡女士平淡答道：「我覺得這真的是小事一樁，舉手之勞。」
蔡女士是一名在水貝從事黃金批發多年的商戶。8月25日，她騎車路過深圳水貝萬山東通道時發現了一塊金塊，根據多年的批發經驗，她判斷出金塊「一看就知道很貴重」，失主肯定著急。
因為要接孩子回家，蔡女士便將金塊交給水貝萬山商場保安員，留下聯繫電話便匆匆離開。一個多小時後，失主趕往現場，終於順利尋回金塊。據介紹，該金塊重758.9克、價值90餘萬元。原來失主在行經水貝通道的減速帶時，隨身攜帶的金袋子破損，金塊也掉到了地上。
蔡女士則平淡回應事件稱：「我覺得這真的是小事一樁，舉手之勞，換作是誰都會撿起來交給警察或者保安吧！」
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