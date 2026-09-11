江西記者採訪深圳民宿業主被掌摑至耳鳴　51歲涉案男被行拘

近日，江西一名記者在深圳實地採訪民宿糾紛事宜期間，遭涉事公司實際負責人父親掌摑，導致出現持續性耳鳴。事後深圳公安通報，51歲打人者已被依法行政拘留。



據微博網民爆料，被打記者吳忠敏約30歲。（微博@饒峻源）

據「中國記協」微信公眾號11日消息，江西廣播電視台今視頻記者吳忠敏前往深圳，在核實採訪「夏爾巴巴」民宿加盟押金糾紛及商標侵權訴訟時，被該公司實際負責人的父親掌摑，導致採訪被迫中斷，事後還出現持續耳鳴現象。

事發於9月10日，吳忠敏在深圳市幸福家園小區，準備就「夏爾巴巴」民宿加盟押金糾紛及商標侵權訴訟進行採訪，在他表明記者身份並準備採訪公司負責人時，屋內一名自稱租戶的男子驅趕他離開。即使吳忠敏強調是合法採訪，對方仍粗暴出手掌摑。

事後吳忠敏報警，警方核查後發現打人者是該公司實際控制人的父親。

事後深圳公安通報，打人者已被依法行政拘留。（互聯網圖片）

中國記協表示，支持記者依法履行採訪職責，對毆打記者、阻撓採訪行為「零容忍」，並稱將持續關注調查進度，同時呼籲依法處理肇事者。

9月11日，深圳市公安局寶安分局發佈通告，指警方接報後已立即到場調查。目前，51歲的打人者陳某某因毆打他人已被公安機關依法行政拘留。

據微博網民爆料，被打記者吳忠敏約30歲，是江西廣播電視台今視頻直播負責人，曾獲第35屆中國新聞獎二等獎（新聞直播）。

據了解，吳忠敏調查的「夏爾巴巴」民宿加盟押金糾紛及商標侵權訴訟曾被深圳《第一現場》報道過，2024年3月市民祝先生花費14135元（人民幣，下同）加盟費加入夏爾巴巴俱樂部，獲得「藍宿」品牌授權經營民宿房源，合同授權經營期限至2025年6月30日。

未料合約於2025年年中到期後，祝先生要求退還押金被拒遂將夏爾巴巴俱樂部（深圳）股份有限公司告上法庭，並於2026年5月獲法院勝訴判決。豈料同年8月，企業竟反咬一口，指控祝先生註冊的公司名稱包含「藍宿」字眼構成商標侵權，索賠高達19.8萬元。追討押金不成反被索高價賠償，當時事件引發外界熱議。