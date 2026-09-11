深圳公司推「帶薪減肥」　男員工3周狂甩8公斤　奪冠領四位數獎金

減肥是現在人們常掛在嘴邊的話題，但很多人表示，只要上班的話無論是飲食和運動，都很難一直堅持下去。但如果減肥有獎金的話，你能堅持下去嗎？



近日，深圳龍崗有位李先生表示，他們公司舉辦了一場「AI（人工智能）體重管理挑戰賽」，他參加後，三周減重16斤（8kg），不僅人輕盈了，銀包也鼓了，妥妥的「帶薪減重」。

深圳一公司推「帶薪減肥」比賽，員工參加後身體變好，銀包也變厚了。（抖音@第一現場）

每人交「自律押金」參賽 違規將扣錢並公示：

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半年前，李先生來到現在這家公司上班。8月份，公司舉辦了一場「AI體重管理挑戰賽」，招募10個人，員工自願參與。李先生等10名參賽者，每個人需先交1000元（人民幣，下同）作為「自律押金」參賽。

這1000元押金先交後退，要求參賽者每天運動、飲食打卡，如果出現連續三天不打卡，就要扣掉他100塊，並在群裏公示。

比賽期間，公司發的運動手錶及運動物資，也都送給參賽者做紀念。最重要的是，減重突出者能獲得現金獎勵4000元，李先生榮獲了冠軍。

李先生表示：

獎勵是1斤100塊嘛，我減了16斤是1600元。在減肥過程中，我愛人一直在支持我，包括我的飯菜都是她單獨做的，所以拿到錢立馬就上交給老婆了。

公司老闆稱這個錢是一個小激勵，重要的是員工們要養成這種健康的生活習慣，如果反彈了，跟他們開玩笑說要加倍扣回來的。

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