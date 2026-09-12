日本潮牌WEGO聯乘《我的英雄學院》　918發售遭網民抵制急撤回

日本知名潮流服飾品牌WEGO近日宣布聯乘動畫《我的英雄學院》推出服飾及周邊系列。但此前《我的英雄學院》就曾陷辱華爭議，官方原定發售日選在「9月18日」（九一八事變紀念日）更引發網民反感批評缺乏歷史敏感，消息曝光後隨即引發內地網民抵制。



WEGO最後於9月11日刪除相關宣傳貼文，中國分公司亦發表道歉聲明，宣布正式終止聯名合作企劃。



WEGO日前宣布與《我的英雄學院》展開聯動，推出涵蓋6名主要角色的T恤、衛衣、針織衫及徽章等周邊，並高調安排於9月18日當天在日本門店及網店同步發售。

WEGO中國分公司（上海葳果商貿有限公司）11日發布道歉聲明，承認日本母公司在策劃是次日本國內市場的聯名時，「對於相關內容未能進行充分的慎重確認，深感抱歉」，文中強調，「我司始終高度重視中國消費者感受，尊重中國社會的普遍共識和國民感情」。

聲明強調，在與日本母公司進行充分協商後，日本WEGO已終止與《我的英雄學院》的聯名合作，並已全面刪除相關資訊。

WEGO中國分公司（上海葳果商貿有限公司）11日發布道歉聲明，承認日本母公司在策劃是次日本國內市場的聯名時，「未能進行充分的慎重確認」，對此深表歉意。

據此前報道，2020年《我的英雄學院》漫畫第259話中出現一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」，其名字「丸太（maruta）」是侵華日軍第731部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼「馬路大」，姓氏「志賀」亦與日軍當年用於人體實驗的「志賀桿菌」吻合，引發中韓兩國網民抵制要求改名，作品隨後在內地各大平台下架。

《我的英雄學院》漫畫第259話中出現一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」，其名字「丸太（maruta）」是侵華日軍第731部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼「馬路大」。

今年2月，《名偵探柯南》聯乘《我的英雄學院》同樣在內地引發爭議。《名偵探柯南》內地版權方則回應稱，聯乘活動本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義。日本版權方一貫支持中日文化友好交流，並希望通過作品傳遞積極向上的價值觀。