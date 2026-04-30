《我的英雄學院》10週年動畫More　成年A班8年後重聚　5月2日開播

由堀越耕平創作的《我的英雄學院》系列動畫在2026年迎來十週年，官方特此舉行了一系列的慶祝活動。



當中包括了將在日本5月2日開播漫畫最終話170+1話的額外加筆，講述A班們8年後各自成為大人後的故事，預告已於4月25日公開！

《我的英雄學院》「More」動畫（YouTube@TOHOanimation ）

《我的英雄學院》完結後故事「More」動畫來啦：

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日本漫畫家堀越耕平創作的《我的英雄學院》動畫在2025年迎來完結，而2026年成為動畫開播的十週年紀念年，官方對於這個慎重的十週年自然是舉行了一連串的慶祝活動。

當中就包括了將於日本時間5月2日開播的改編自原作漫畫170+1話的原作完結加筆故事「More」，講述A班在結局八年後，各自成為大人們再度相聚展開的故事，想要將《我英》故事更加完善補齊的各位可別錯過了！

《我的英雄學院》「More」篇動畫預告公開！

Toho官方已於5月2日開播前一週在4月25日公開了「More」篇的官方預告，從預告中我們可以看見A班學生們成年後的樣子，開車載著綠谷的爆豪、成熟的麗日、知道如何笑的轟，故事講述在八年後的某日，成年的A班們再次聚首下的故事！

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