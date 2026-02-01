《名偵探柯南》聯乘《我的英雄學院》陷辱華爭議：不尊重中國觀眾

近日，《名偵探柯南》聯乘《我的英雄學院》在內地引發爭議，《我的英雄學院》此前已被指辱華在內地遭封殺。《名偵探柯南》內地版權方表示，聯乘活動本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義。日本版權方一貫支持中日文化友好交流，並希望通過作品傳遞積極向上的價值觀。



近日，《名偵探柯南》與《我的英雄學院》推出聯乘活動，事件在內地引發爭議。有網民認為《柯南》此舉不尊重中國觀眾：「能接受辱華的作品本身就代表其實對中國不看重吧。」「中國官方是沒錯的，但是這個ip的作者我無法原諒，讓無數喜歡柯南的人心寒。」「雖然名柯作品內容本身沒辱華，但是這麼敏感的時候搞聯動說明也不在乎中國市場吧。」

但也有網民認為，聯乘活動可以理解：「小英雄一直在聯動其他ip啊，如果要這麼一個個找的話好多漫畫都洗不清了。」「商業聯動很正常啊，海賊王，咒術回戰，銀魂（還有很多自己去查）哪個沒跟他英商業聯動過？？ 」

1月31日晚，《名偵探柯南》中國大陸地區版權總代理上海新創華文化發展有限公司發佈官方聲明稱，《名偵探柯南》今年迎來動畫播出30周年，為紀念這一重要時刻，日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義。日本版權方一貫支持中日文化友好交流，並希望通過作品傳遞積極向上的價值觀。

但大部分網民仍表示並不買賬，又指希望可以讓日本官方正面回應道歉，表明立場。

據介紹，《我的英雄學院》第259話中出現了一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」。角色名「丸太」是侵華日軍第七三一部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼，而「志賀」取自日本細菌學家志賀潔，也被用作「志賀桿菌」的命名。事後該作品被指辱華遭全網抵制下架。

