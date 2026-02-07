《我的英雄學院》驚現純正廣東話　講「差佬」而唔係警察勁地道

2025年《膽大黨》、《咒術迴戰》《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》及《怪獸8號》等動漫成為最受歡迎十大動漫之一。《我的英雄學院》外傳動漫《我的英雄學院之非法英雄》近日第二季開播，也引起不少討論。



難得睇日本動畫聽到廣東話。（Viu截圖）

驚現超標準廣東話

其中《我的英雄學院之非法英雄》中第五集驚現超標準的廣東話，令人十分意外！劇情講到，手指虎離開日本後到香港彌敦道某藥房尋找線索，手指虎（聲優：間宮康弘）先是帶日文口音說出：「我想食嘢，有冇點心？店主就以流利廣東話回答：「呢度係賣藥㗎。」手指虎又說：「唔係話，醫食同源咩？」店主：「你係咪嚟旅行㗎？」原來他們是在對暗號，不過最後還是打起上來。

仲要係好地道嘅廣東話。（Viu截圖）

「唔係差佬，係偵探？」

其實這一段廣東話配音，是由廣州出生的文曄星配音。文曄星在2014年曾為一套日本動畫《乒乓 THE ANIMATION》為當中的中國留學生孔文革配音，其後2016年亦曾為《男子啦啦隊！！》中飾演留學生陳子軒配音。他本人亦是一名精通日語、粵語、普通話和英語的聲優。就這段動畫來看，配音也相當地道，特別是當中配音用上了「差佬」一詞而不是外國人慣用的「警察」就知。