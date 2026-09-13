中國9月15日出入境新規引關注　官方澄清非閉關鎖國：針對電詐

9月15日，《國務院關於出境入境管理的規定》實施，外界擔憂出境管控未來會進一步收緊。中國司法部、公安部、國家移民管理局負責人10日記者會上回應稱，上述說法屬於對法律法規修訂內容的誤讀，新規並非限制普通民眾出行，而是針對高危目的地、異常出行人員做前置勸阻，守護群眾人身財產安全，正常旅遊、探親、留學不受影響。勸阻會書面說明理由，當事人可申訴。



此外，網信辦旗下微信公眾號「全國網絡闢謠」，連發兩篇文章闢謠，稱公布後，一些西方媒體將新規中的「勸阻出境」「限制出境」等部分字眼單拎出來，出現「出境將全面收緊，普通人出境變難」「走向『閉關鎖國』」等言論，「這其實是對《規定》的誤讀」。



據此前報道，國務院在7月31日發布新規，該「規定」共19條，旨在規範出境入境管理，保障出境入境人員合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。

「規定」提出對於前往風險最高或曾發生嚴重危害人身安全案件的國家或地區者，移民管理機構「必要時勸阻其前往」。新規稱，中國公民如違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能「危害國家產業安全與技術安全」，有關主管部門「依法不准其出境。」

官方闢謠強則強調，此新規針對的是實踐中出現了上當受騙出境或者虛構事由非法出境從事跨境賭博、電信網路詐騙等違法活動，嚴重危害人民群眾生命和財產安全，或者違規出境後向境外非法轉移技術，危害國家產業安全、技術安全等問題。

深圳灣口岸。（微信公眾號＠深圳口岸發布）

此前《香港01》曾經撰寫評論文章「中國出入境新規9月上路引疑慮？ 數據證明中國的大門只會越開越大」，文中指出，如果閲讀中國出入境新規全文，了解中國基本政策，其實不用太擔心。中國已經是一個多元開放的大國，不可能再回到少數人所擔心的改革開放前的封閉狀態。

通讀全文可知，中國出入境新規主要包括三點內容：第一，建立和完善中國公民出境安全風險防範制度，主要是「根據有關國家和地區戰爭或者武裝衝突、社會治安、自然災害、事故災難、傳染病疫情等安全形勢」進行安全提醒，以及「對準備前往風險等級為最高級別或者嚴重危及人身安全案件突發高發的國家或者地區的中國公民，必要時應當勸阻其前往」；第二，「出境入境人員申請出境入境、停留居留的事由應當真實、合法」；第三，強化對出入境中介服務的機構和人員的管理，防止違法違規的出入境中介服務。

這三點內容是有現實依據，目的是補齊出入境管理短板，對多數人出入境沒有影響，只影響少數有可能違法違規的人。當然，法律法規初衷是一回事，怎麼確保執行過程中符合法治精神同樣重要。