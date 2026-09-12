魔芋爽原料印尼魔芋粉被指二氧化硫超標　衛龍進口162噸遭拒入境

網紅零食「魔芋爽」近日傳出其原料印尼產魔芋粉，在山東青島口岸因二氧化硫超標被通報。



公開資料顯示，二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑，具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進入人體不會對身體造成健康危害，但過量食用會引起如噁心、嘔吐等胃腸道反應。



《泰山財經》報道指，近日海關總署進出口食品安全局披露7月全國未準入境食品化妝品資訊。其中，河南衛龍食品企業電商發展有限公司因進口的魔芋粉二氧化硫超出GB2760-2024限量標準不符合食品安全國家標準規定被通報。

大陸零食「魔芋爽」在台灣便利店上架。（張鈞凱攝）

資料顯示，涉事魔芋粉重量為162噸，進境口岸為青島，產地為印度尼西亞，生產企業信息顯示為「PT.BANSHANG TECHNOLOGYJAWA TIMUR」。對此，記者致電衛龍客服，對方表示，會將問題記錄回饋。此外，《泰山財經》還向衛龍發送採訪函，但截至發稿未獲回覆。

據衛龍日前發布2026年中期財報，上半年公司總營收37.15億元人民幣，其中魔芋爽、風吃海帶等蔬菜製品就貢獻了24.41億元人民幣，同比增長15.8%，占到總收入的65.7%。