成都越野車墮橋司機搶救不治　護欄被撞飛砸中電動單車騎手受輕傷

9月13日，四川成都有越野車撞毀護欄後從高架天橋墮下，司機經搶救後不治；護欄砸中一輛行駛中的電動單車，騎手受輕傷，無生命危險。



9月13日，一輛越野車從四川成都金豐高架橋上墮下。《極目新聞》報道，事發地附近的商戶介紹，當時聽到店外傳出巨響，他出門查看發現是一輛越野車墮橋，車輛嚴重受損。附近有不少路人上前查看和幫助，現場有市民合力抬車，將翻側的越野車扶正。

9月13日，一輛越野車從四川成都金豐高架橋上墮下。（微博＠實戰豹哥）

現場有市民合力抬車。（微博＠實戰豹哥）

護欄被撞飛，砸中一輛電動單車。（影片截圖）

9月13日，成都市公安局金牛區分局通報稱，當日上午7時42分許，金牛區金豐高架橋發生道路交通事故。經初步調查，29歲男子蔣某某駕駛川A****P小型越野客車沿金豐高架橋由南往北方向行駛至3.6公里處時，車輛碰撞護欄後墮至橋下，被撞損的護欄砸中非機動車道內行駛的一輛電動單車。蔣某某經搶救無效死亡，電動單車騎手魏某某受輕傷，無生命危險。目前，事故調查及善後處置等工作正依法進行。