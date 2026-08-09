高速飛來橫禍　比亞迪後擋風玻璃突飛脫　湖北新車慘被砸裂｜有片

湖北一條高速公路上發生一起驚險的交通意外。8月5日下午，一輛黑色比亞迪（BYD）電動車在高速行駛期間，其後擋風玻璃突然整塊飛脫，直飛並擊中後方一輛剛購買僅一週的新車，導致後車前擋風玻璃瞬間嚴重碎裂。所幸事故未造成人員傷亡。目前，警方已認定前車負全部責任，事故原因仍待進一步調查。



據受害車主「Ezreal」上傳的行車記錄儀影片顯示，事發於8月5日下午15時48分。當時他正駕駛汽車在高速公路行駛，車速為120公里（時速），並開啟了智駕模式，該路段限速同樣為120公里。行駛期間，中線前方一輛黑色比亞迪的後擋風玻璃突然整塊脫落，高速飛向左後方。「Ezreal」目擊過程時來不及閃避，在驚呼聲中車頭直接被擊中，前擋風玻璃隨即出現無數破裂紋。

前車比亞迪的後擋風玻璃突然飛脫。（影片截圖）

後車的前檔風玻璃被砸裂。

據內媒《封面新聞》報道，受害車主事後還原全過程表示，事發時外面風特別大，甚至連車門都很難推開，隨後更開始下雨。由於擔心放置的三腳架會被風吹飛，加上現場信號較差，他換了備用手機才成功報警。道路救援抵達後，將車輛拖至交警指定的收費站下車定責。

針對事故原因，受害車主主動發文澄清並強調「事故原因還未知，不一定是質量問題」。

他透露，據其了解，對方車輛在兩年前曾被追尾並維修過後玻璃，開了兩年都沒事，沒想到當天會突發脫落。事後，前車車主曾前往曾進行維修的4S店討要說法，但4S店以維修已時隔兩年為由，未給出明確答復，目前相關爭議仍無結果。

前車比亞迪的後擋風玻璃突然飛脫。

事故責任認定為前車全責。

受害車主亦補充，由於自己的車是頂配且剛買僅一週時間，車上的感光元件損壞，因此定損時間較長，目前仍待定損中。

當事人發布的《道路交通事故認定書》顯示，該事故由湖南省交警總隊高速五支隊資陽大隊採用簡易程序處理。事發地點為長常北線高速63公里往東方向，一輛湘牌照小型轎車因後擋風玻璃掉落，與一輛鄂牌照轎車發生碰撞，造成兩車損壞。前車司機因駕駛機動車時向道路上拋撒物品，違反了《道路交通法實施條例》第六十二條第五項，被判定負全部責任。

公開資料顯示，肇事車輛比亞迪「漢（Han）」為中大型豪華轎車，提供純電（EV）和插電混動（DM-i、DM-p）版本，2026款漢EV主要價格區間約為人民幣17.98萬元至25.98萬元。