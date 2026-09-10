｢下輩子別做我兒子，太苦了｣23歲男遇車禍　單親媽媽捐器官救7人

9月7日，湖南長沙，23歲的柯鑫（化名）由媽媽簽字捐獻全身有用器官。8月18日，柯鑫遭遇意外車禍，於9月6日宣判腦死亡，肝臟可救兩人，最小受捐者僅4歲。



柯鑫媽媽親吻孩子告別，她說：「有更多的好心人，替你走完要走的路，帶着你去看。下輩子別做我的兒子了，跟着我太苦了。」

23歲的柯鑫，是安女士唯一的孩子。（深圳報業）

23歲的柯鑫，是安女士唯一的孩子。柯鑫一歲多時，生父離世，安女士獨自一人含辛茹苦將他帶大。懂事的他從不讓媽媽操心。2019年，為生活奔波的安女士遠赴江蘇務工，從此，年少的柯鑫獨自留守湖南，跟着外婆生活。

只要有空，柯鑫總會主動和媽媽視訊、發消息，常常撒嬌說，「媽媽我想你了」。今年的母親節，他還給媽媽發了一個紅包，知道安女士喜歡娃娃，他特意買了一個大大的毛絨熊送給了在自己眼裏像個「小女孩」的媽媽。

學業完成後，柯鑫留在湖南自主創業做自媒體，踏實努力。（深圳報業）

學業完成後，柯鑫留在湖南自主創業做自媒體，踏實努力。安女士曾勸他去江蘇團聚，他卻捨不得湖南，選擇留在長大的城市。安女士沒有強求，只盼孩子一生平安喜樂、順遂無憂。

十幾年前，安女士曾遭遇車禍，親歷生死瞬間的她，深深懂得生命的脆弱與可貴。康復後，她在紅十字會登記，成為一名器官捐獻志願者。

她曾温柔地和年少的柯鑫談心：「媽媽一輩子平凡普通，沒做過什麼大事，如果哪天離開，不想被小小盒子禁錮，我想自由一點，捐獻遺體器官，為社會做點貢獻。」

柯鑫聽得認真，輕輕回應道：

媽媽你真偉大，如果以後我遇到意外，我也願意捐獻自己的身體，為社會出一份力。

原本以為，日子會一直這樣平淡温暖地過。意外卻突然發生。

安女士告訴記者，8月17日清晨，自己和兒子暢聊半個多小時，因為急於上班，她匆匆掛斷通話。「這是我和兒子最後一次長談。」安女士哽咽着說道，18日清晨7時，柯鑫突發車禍，被送往醫院。

收到消息後，她立即趕回長沙。孩子重傷昏迷，醫院全力與死神賽跑，數次緊急搶救，終究無力逆轉結局。日夜守護、堅守陪伴，看着躺在病床上毫無生機的孩子，安女士痛徹心扉。白髮人送黑髮人的絕望，幾乎將她擊垮。

白髮人送黑髮人的絕望，幾乎將她擊垮。（深圳報業）

但她始終記得，兒子善良通透、心懷大義。「無謂的拖延，只是徒增痛苦。」極致的悲痛中，安女士做出了最艱難的決定——遵從兒子生前志願，捐獻全部可用器官。

這是她替23歲的兒子，做的最後一次，也是最重大的人生選擇。

記者從中南大學湘雅三醫院器官移植科了解到，柯鑫身體健康、臟器狀態優良，捐獻的肝臟可一分為二，分別救助一名成人與一名兒童。最終，他的心臟、肝臟、雙腎、角膜，將為7名瀕臨絕境的陌生患者點亮生的希望。

醫務人員向柯鑫（化名）遺體致敬。（深圳報業）

「兒子，你想完成的心願，媽媽幫你完成了。」

以後，會有人替你走完沒走完的路，替你去看世間所有美好。

手術室前，安女士含淚與孩子做最後的告別。23歲，本該奔赴前程、奔赴熱愛，卻永遠停在這個初秋。但大愛永存。這個温柔懂事的小夥，他的心臟，將繼續在陌生的胸膛跳動；他的眼眸，將繼續望向人間煙火。

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