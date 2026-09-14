深圳地鐵升級　全線支援Visa Master等5大國際信用卡「一拍即過」

深圳地鐵出行體驗升級。9月10日起，深圳地鐵17條路線、共432個車站全部閘機通道，全面支援VISA、Mastercard（萬事達卡）等國際信用卡「拍卡過閘」。



深圳地鐵17條路線、共432個車站全部閘機通道，全面支援VISA、Mastercard（萬事達卡）等國際信用卡「拍卡過閘」。（深圳地鐵）

新升級的支付服務涵蓋旅客常用的五大國際卡組織，包括VISA、Mastercard（萬事達卡）、中國銀聯、American Express（美國運通）以及JCB，支援全球200多個國家和地區發行的銀行卡。

只要持卡人的信用卡有非接觸式支付功能，並開通小額免密碼支付，或已將信用卡綁定至手機內的電子錢包，拍卡即可入閘，系統會自動在後台完成匯率轉換及扣費手續。

新升級的支付服務涵蓋旅客常用的五大國際卡組織，包括VISA、Mastercard（萬事達卡）、中國銀聯、American Express（美國運通）以及JCB。（深圳地鐵）

深圳地鐵17條路線、共432個車站全部閘機通道，全面支援VISA、Mastercard（萬事達卡）等國際信用卡「拍卡過閘」。（深圳地鐵）

深圳地鐵介紹，除了閘機通道，客服中心、自助票務機、11號線商務車廂核準機也同步升級，購票、補票、兒童購票、處理票務異常均可使用國際卡支付。

目前，全線閘機已增設雙語界面及語音提醒、刷卡動畫支付狀態，並在羅湖、機場、崗廈北等30個重點車站擺放雙語操作指南，現場更有工作人員隨時提供協助。

全線閘機已增設雙語界面及語音提醒、刷卡動畫支付狀態。（深圳地鐵）

全線閘機已增設雙語界面及語音提醒、刷卡動畫支付狀態。（深圳地鐵）

據介紹，國際卡支付服務於今年6月30日試運行。數據顯示，試運行期間日均外卡交易2205筆，單日最高7369筆，累計已經服務超15萬人次。